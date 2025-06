Schianto sul ponte: donna si salva dall’auto in fiamme

Auto si schianta contro il guard-rail e prende fuoco: conducente illesa.

Schianto nella notte tra martedì e mercoledì, pochi minuti dopo l’una, nella zona tra Ponte San Francesco e lungadige Galtarossa: una Skoda Citygo è finita contro il guard-rail che costeggia il ponte e ha preso fuoco.

A seguito dell’urto, il veicolo è diventato un rogo. Alla guida c’era una donna di 31 anni che, secondo quanto riportato, è riuscita a uscire autonomamente dall’abitacolo prima che le fiamme avvolgessero completamente la vettura. Soccorsa dai sanitari, è stata trasportata al Polo Confortini dell’ospedale di Borgo Trento per accertamenti. Le sue condizioni non risultano gravi.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco per domare l’incendio e mettere in sicurezza l’area, oltre a due pattuglie della Polizia Locale e operatori di Amia per la pulizia della carreggiata.

Le cause dell’uscita di strada sono in corso di accertamento.