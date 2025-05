Prima “magnifica” donna alla guida dell’ateneo: un cambio epocale per l’Università di Verona.

Chiara Leardini è stata eletta nuova magnifica rettrice dell’Università di Verona: dal 1° ottobre 2025, con l’inizio dell’anno accademico 2025/2026, prenderà il posto di Pier Francesco Nocini, assumendo la guida dell’ateneo per i prossimi sei anni.

L’elezione si è svolta martedì 20 maggio: Leardini ha ottenuto 515 voti, superando la soglia della maggioranza assoluta tra docenti, personale tecnico-amministrativo e studenti. La sua sfidante, la prof Facchinetti, ha ricevuto 322 preferenze.

La nomina ufficiale avverrà con decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. Si tratta di un risultato storico per l’ateneo scaligero, che si prepara così a un nuovo corso nel segno della continuità ma anche dell’innovazione, come emerge dal profilo e dal percorso della nuova rettrice.

Chi è Chiara Leardini.

Chiara Leardini è professoressa ordinaria di Economia aziendale e attualmente direttrice del Dipartimento di Management dell’Università di Verona. Ha iniziato la sua carriera accademica come ricercatrice all’Università di Udine e, nel tempo, ha ricoperto numerosi incarichi istituzionali: è stata componente del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, delegata del rettore al bilancio e membro della commissione permanente per la didattica. Dal 2023 guida il Dipartimento di Management, dopo averne già ricoperto il ruolo di direttrice vicaria tra il 2021 e il 2023.

La sua attività scientifica si concentra in particolare sul governo e la gestione degli enti pubblici, delle aziende sanitarie e del non profit. Coordina il gruppo di ricerca Healthcare Management, impegnato nello sviluppo di progetti per il miglioramento dell’organizzazione e della sostenibilità del servizio sanitario pubblico. I suoi lavori sono stati finanziati da programmi europei, ministeriali e regionali, e pubblicati su riviste internazionali di rilievo.

Nel corso della sua carriera, Leardini ha dato un contributo costante alla formazione dei futuri manager pubblici e allo studio delle logiche gestionali delle amministrazioni pubbliche e del terzo settore, con l’obiettivo di promuovere la sostenibilità delle istituzioni e il benessere collettivo.