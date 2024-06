Assunzioni in Veneto: cercasi 450 addetti nel settore pelle e calzature.

Le aziende del Veneto prevedono un gran numero di assunzioni: cercasi 450 addetti specializzati nella lavorazione del cuoio, delle pelli e delle calzature.

Le previsioni di assunzione.

Il bollettino del sistema informativo Excelsior, realizzato da Unioncamere e dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, conferma questa previsione. Questi dati sono stati ribaditi dagli espositori presenti a Expo Riva Schuh & Gardabags. È la principale fiera internazionale dedicata alle calzature e accessori moda, organizzata da Riva del Garda Fierecongressi.

Distribuzione delle assunzioni.

Le assunzioni previste si distribuiscono principalmente in queste province venete.

Vicenza: 37,2%.

Treviso: 21,8%.

Venezia: 21,5%.

Padova: 19,6%.

Le aziende di medie dimensioni, con 10-49 dipendenti, rappresentano il 38,7% delle previsioni di assunzione. Seguite dalle aziende grandi, con 50-249 dipendenti, che costituiscono il 33,8%. Le piccole aziende (fino a 9 dipendenti) prevedono l’11,2% delle assunzioni. Le aziende molto grandi (oltre 250 dipendenti) prevedono il 17,1% delle assunzioni.

Difficoltà nel reperire personale.

Nonostante l’alto numero di assunzioni previste, le aziende continuano a riscontrare difficoltà nel trovare personale qualificato. Questo problema è emerso anche durante gli incontri internazionali di “Ers Around the World” organizzati da Expo Riva Schuh & Gardabags, che ha toccato importanti poli di produzione calzaturiera come Brasile, Cina, Pakistan, Portogallo e Spagna.