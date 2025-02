Assunzioni a tempo determinato nella polizia locale di Verona: il bando

Polizia locale di Verona, assunzioni a tempo determinato: quando scade il bando.

Scade il prossimo 18 febbraio il bando per la selezione pubblica per esami, per la formazione di una graduatoria per assunzioni a tempo determinato di istruttori di polizia locale di Verona.

“In vista dei prossimi eventi olimpici e dei numerosi eventi e manifestazioni organizzati con l’arrivo della bella stagione, la polizia Locale – spiega il Comandante, Luigi Altamura – deve poter contare su un adeguato numero di risorse umane“.

Attività.

Nello specifico l’attività degli agenti sarà prestata nella vigilanza sul territorio, polizia stradale, polizia giudiziaria, polizia amministrativa, sanzioni, educazione stradale e sicurezza urbana.

“Per questo chiediamo – prosegue Altamura -, capacità di pensiero critico, problem solving, comunicative, di gestione e controllo delle emozioni e naturalmente, data l’incidenza dei flussi turistici in città, una buona padronanza della lingua inglese”.

A chi è rivolto.

Possono partecipare al bando donne e uomini di età compresa tra i 18 e i 32 anni, in possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado quadriennale o quinquennale.

Come candidarsi.

E’ possibile inviare la propria candidatura esclusivamente sul Portale unico del reclutamento (InPA) al questo link entro la mezzanotte del 18 febbraio. Al portale si accede gratuitamente con Spid, Cie, Cns e eIdas. Una volta loggati sarà necessario compilare il proprio curriculum vitae prima di procedere alla domanda di partecipazione alla selezione.

L’esame.

La selezione prevede una prova scritta per test a risposta multipla. La prova d’esame consisterà in una prova scritta che prevede quesiti a risposta multipla su nozioni di diritto penale e procedura penale, depenalizzazione e sistema sanzionatorio amministrativo, Codice della Strada e relativo regolamento di esecuzione ed attuazione, Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e relativo regolamento di esecuzione, ordinamento delle autonomie locali con particolare riferimento all’ente Comune e della Polizia Locale, codice di comportamento dei dipendenti pubblici, lingua inglese e utilizzo delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse (videoscrittura, fogli elettronici di calcolo, posta elettronica, internet).

Supereranno la prova scritta i candidati che avranno conseguito una votazione non inferiore a punti 18 sui 30 disponibili, il relativo punteggio sarà utilizzato anche per l’istruzione della graduatoria finale.