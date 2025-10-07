Rc Auto, Verona tra le province più economiche d’Italia

Assicurazioni auto: Verona resiste all’inflazione ed è tra le più economiche d’Italia.

Verona è tra le province più virtuose sul fronte delle assicurazioni auto: ad agosto 2025 il premio medio Rc auto nella provincia scaligera è stato di 495,55 euro. Sostanzialmente in aumento dello 0,6% rispetto all’anno precedente. Un rincaro lieve, che mantiene Verona la seconda provincia più economica del Veneto e una delle più convenienti in Italia.

I dati emergono dall’Osservatorio RC Auto di Facile.it e Assicurazione.it, che ha analizzato l’andamento dei premi nel corso dell’ultimo anno.

In Veneto, nel complesso, il costo medio per assicurare un’auto è stato di 536,81 euro, con un incremento del 3,7% su base annua. Nonostante l’aumento, la regione resta la quarta area più economica d’Italia per quanto riguarda la polizza Rc auto.

La classifica del Veneto.

Analizzando le singole province, il divario interno al territorio veneto è evidente. La più cara è risultata Venezia, con un premio medio di 562,23 euro (+4,3%), seguita da Treviso (556,60 euro, +4,6%), Vicenza (540,05 euro, +3,7%) e Padova (536,82 euro, +4,1%). Più contenuti i costi a Rovigo (525,77 euro, +4,6%) e, appunto, Verona (495,55 euro, +0,6%). Belluno chiude la classifica con la media più bassa, 480,41 euro, pur registrando l’aumento più significativo (+8,1%).

A livello nazionale, il premio medio RC auto ad agosto si è attestato a 645,58 euro, ben superiore a quello veneto.