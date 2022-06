Verona contro le truffe: il punto informativo con gli agenti di polizia all’esterno dei punti vendita Eurospar Saval di Via Angelo Emo.

Continua l’attività di sensibilizzazione di Aspiag service, concessionaria del marchio Despar per il Triveneto, l’Emilia-Romagna e la Lombardia, e della questura di Verona sul fenomeno delle truffe. Nell’ambito della campagna “Truffe. Impariamo a riconoscere il problema per agire in sicurezza”, presso il punto vendita Eurospar Verona Saval di Via Angelo Emo a Verona è stato infatti allestito un punto informativo con la presenza di agenti specializzati della polizia di Stato.

Promuovere la prevenzione e costruire un filo diretto con le forze dell’ordine.

Gli agenti hanno fornito informazioni e distribuito ai cittadini opuscoli informativi che hanno il compito di creare consapevolezza, dare indicazioni pratiche e ricordare i numeri utili a cui rivolgersi per denunciare una truffa. Nel volantino trova inoltre spazio la promozione di YouPol, l’app della polizia di Stato che permette alle vittime di fare segnalazioni, anche in forma anonima, e ricevere indicazioni per gestire la situazione e procedere in sicurezza.

La campagna contro le truffe era stata lanciata lo scorso aprile da Aspiag service e sostenuta oltre che dalla questura di Verona anche dalle altre questure del Veneto, con l’obiettivo di promuovere la prevenzione, individuare i raggiri, far conoscere gli strumenti per denunciarli e costruire un filo diretto con le forze dell’ordine.

Questa iniziativa rappresenta la continuazione del percorso di collaborazione tra la concessionaria del marchio Despar e la polizia di Stato, che nei mesi scorsi avevano unito le forze per promuovere in tutto il territorio regionale campagne informative contro la violenza di genere e il bullismo.