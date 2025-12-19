Cambia la viabilità all’uscita della tangenziale per lavori in via Albere: occhio ai divieti.

Da lunedì 22 a mercoledì 24 dicembre, un tratto di via Albere sarà oggetto di lavori di fresatura e ribitumatura del manto stradale: come cambia la viabilità. L’area interessata dal cantiere si trova in corrispondenza dell’incrocio con via della Spianà, precisamente nel tratto che fa da uscita per la tangenziale T4-T9. Gli interventi si svolgeranno nella fascia oraria compresa tra le 8:30 e le 17.

Per garantire la sicurezza degli operai e degli automobilisti durante l’esecuzione delle opere, sono stati predisposti specifici provvedimenti viabilistici. Per tutta la durata dei lavori, scatterà il divieto di sosta su entrambi i lati della carreggiata (con facoltà di rimozione forzata per i veicoli inadempienti) e verrà istituito un limite di velocità di 30 km/h per i mezzi in transito nell’area di cantiere.