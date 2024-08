Tutto pronto all’Arena di Verona per il Power hit Estate: tutti gli artisti sul palco.

Il 3 settembre, l’Arena di Verona ospiterà per l’ottavo anno consecutivo il Power Hits Estate di RTL 102.5, l’evento che celebrerà il brano più popolare di questa caldissima estate. Quest’anno, l’appuntamento raddoppia: il 4 settembre, sempre all’Arena di Verona, si terrà il Future Hits Live, un festival dedicato alla Generazione Z.

Gli artisti sul palco.

Sul palco si alterneranno artisti del calibro di Alessandra Amoroso, Alfa, Angelina Mango, Anna, Annalisa, Articolo 31, Big Mama, BNKR 44, BoomDaBash, Capo Plaza, Coma_Cose, Elodie, Emis Killa, Emma, Fedez, Francesco Gabbani, Gaia, Geolier, Ghali, Gigi D’Alessio, Guè, Irama, Mahmood, Negramaro, Noemi, Paola & Chiara, Rose Villain, Sophie and the Giants, Tananai, The Kolors e Tony Effe.

La serata sarà arricchita da diverse sorprese. I conduttori dell’evento saranno Paola Di Benedetto e Matteo Campese.