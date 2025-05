Interventi urgenti sul aree verdi, campi gioco e cortili scolastici: il comune di Verona spende 450mila euro. Ecco dove e come.



Via libera della giunta del comune di Verona a una serie di interventi di carattere urgente su aree verdi, campi gioco e cortili scolastici che partiranno nei prossimi mesi per una spesa complessiva di 450 mila euro. Una riqualificazione che risponde alle segnalazioni delle Circoscrizioni ma anche dei cittadini, i primi a vivere il territorio e ad accorgersi se qualcosa non funziona o può essere migliorato.

E’ il caso della fontana dei Caduti in piazza Vittorio Veneto, che sarà oggetto di un intervento di riqualificazione complessiva che si aggiunge a quelli in corso per sistemare altre due fontane cittadine, la Fontana del Ferro e la fontana presente in piazza Santa Toscana.

Le opere inserite nel progetto.

Queste le opere inserite nel progetto: riqualificazione parco delle Colombare con lavori di pulizia, sfalci, potature, sistemazione terreno e recinzioni; realizzazione di nuove tre nuove aree cani in via Spontini, una in Circoscrizione 6^ in via Spontini e due in 8^, in via dei Tigli e in via Valpantena; sistemazione della fontana dei Caduti in piazza Vittorio Veneto in 2^ Circoscrizione; infine, la riqualificazione di parte del vecchio muretto di villa Pollini Nichesola, in via Monte Lessini nella 7^.

Nel finanziamento sono inoltre compresi 80 mila euro per l’acquisto di nuove attrezzature gioco da sostituire a quelle rotte o ammalorate nelle aree verdi, nei parchi gioco comunali e nei cortili scolastici; 25 mila euro sono invece destinati per nuovi tavoli e panchine nelle aree pic nic presenti sul territorio. Infine, 35 mila euro serviranno per dotare l’area verde compresa tra via Faliero e via Maddalena al Saval di una nuova tettoia prefabbricata.

“Massima attenzione alle necessità dei quartieri in tema di verde e giardini – afferma l’assessore ai Giardini e Arredo urbano Federico Benini –. Contiamo di iniziare i lavori entro l’estate, per concluderli nel giro di alcune settimane”.