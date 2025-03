Arca Assicurazioni, presidio a Verona: “Unipol ignora le nostre richieste”

La protesta a Verona di Arca Assicurazioni: “Unipol continua a ignorare le richieste dei lavoratori”.

Venerdì 28 marzo, dalle 10:30 alle 12, le lavoratrici e i lavoratori di Arca Assicurazioni si riuniranno in un presidio davanti alla sede dell’azienda in via Del Fante, a Verona. L’iniziativa è promossa dalle sigle sindacali First Cisl, Fisac Cgil, Snfia e Uilca Uil, che nella stessa giornata hanno organizzato anche un’assemblea dei lavoratori, prevista dalle 9:30 alle 12:30 nell’auditorium della sede.

I sindacati denunciano il “mancato dialogo con il management del gruppo Unipol“, definendolo “un caso unico nel settore assicurativo nazionale”. Secondo le organizzazioni sindacali: “Nonostante i risultati economici positivi, l’azienda continua a ignorare le richieste dei lavoratori in merito alla conciliazione tra vita privata e lavoro“.

“Nel periodo del Covid è stata la prima ad ordinare il rientro massivo dallo smart working, strumento che ora non è più contemplato dal primo gennaio 2025″, affermano i promotori dell’iniziativa.

I sindacati criticano inoltre l’approccio dell’azienda, accusandola di adottare politiche che penalizzano i dipendenti: “Sotto la patina di modernità si nascondono lo spirito e le pratiche di una vecchia filosofia di comando che interpreta il concetto di conciliazione vita-lavoro sempre in funzione degli interessi aziendali e mai a vantaggio di lavoratrici e lavoratori“.

Il presidio si svolgerà davanti all’ingresso della sede di Arca Assicurazioni. I partecipanti sono invitati a manifestare in modo creativo, portando colori e elementi simbolici per dare visibilità alle loro richieste.