Aquardens sul podio in Germania: terzo posto nella gara degli aufguss

Gara degli aufguss in Germania, terzo posto per la squadra di Aquardens, su oltre 130 partecipanti da tutto il mondo.

Il Sauna Village di Aquardens si piazza ancora una volta sul podio del mondo, questa volta nella competizione più ambita in assoluto nel settore degli aufguss, che si è tenuta al Satama Sauna&Resort a Wendisch Rietz, in Germania.

La gara, considerata la più partecipata della storia, con oltre 130 squadre provenienti – prima volta in assoluto – da tutti i continenti del mondo. Aquardens si è qualificata con un team di cinque persone, tutti aufgussmeister professionisti presso il Parco, che hanno gareggiato in diversi spettacoli. Francesco Sava ed Elia Beghini, già vincitori dei campionati di Aufguss Freestyle della scorsa primavera, accompagnati da Letizia Raho, augfussmeister in alcuni centri del Trentino-Alto Adige, sono arrivati terzi assoluti con uno spettacolo empatico e assai applaudito che riprendeva la storia di Notre Dame de Paris, celebre opera di Victor Hugo.

“Questa vittoria conferma la strada di eccellenza che abbiamo intrapreso anni fa”, commenta l’amministratore delegato Flavio Zuliani, “Aquardens crede in questa disciplina, sempre più seguita e richiesta dal nostro pubblico e investe ogni anno in formazione e nuove strutture. Tra qualche mese inaugureremo una grande sauna teatro che ospiterà 250 Ospiti dove garantiremo spazi ancora più ampi e atmosfere ancora più suggestive.”

“Abbiamo colpito il pubblico grazie alla sincronia tra di noi e le tecniche di ventilazione sulle quali ci siamo specializzati durante questi mesi, “racconta Francesco Sava. “Costumi, scenografie, olii essenziali scelti per l’occasione hanno fatto il resto. Questo sport è una passione, che coinvolge tutte le nostre famiglie. Basti pensare che i costumi, tanto apprezzati dalla giuria, sono stati disegnati e cuciti su misura dalla nonna di Elia.

Il Sauna Village di Aquardens, dove sventolano quotidianamente i campioni del mondo, si trova all’interno del Parco ed è aperto tutti i giorni dalle 11.00 in poi.