Concerto in corsia: il Natale porta la musica che “cura”

Concerto di Natale all’Aoui: Fondazione Arena regala un momento di svago ai pazienti di Borgo Trento.

Fondazione Arena e Aoui uniti nel segno della musica: successo del concerto di Natale per i pazienti di borgo Trento. Per la prima volta nella storia della città, le eccellenze artistiche della Fondazione Arena hanno varcato la soglia dell’Aoui per un evento speciale: un concerto di Natale dedicato interamente ai pazienti, ai loro familiari e al personale sanitario. La musica è entrata così negli spazi del Polo Confortini, all’ospedale di Borgo Trento, trasformando per un giorno un luogo di cura in un palcoscenico di solidarietà e bellezza.

L’evento è stato concepito non solo come un momento di svago per chi sta affrontando la degenza, ma anche come un profondo ringraziamento rivolto a tutti i professionisti che quotidianamente operano nella struttura. Sotto la guida del maestro Fabrizio Da Ros, al suo debutto assoluto con i complessi artistici areniani, i professori d’orchestra hanno dato vita a un viaggio musicale che ha attraversato quattro secoli di storia.

Il programma ha saputo spaziare tra generi e stili differenti: si è partiti dalle atmosfere barocche del Concerto grosso di Corelli, composto originariamente per la notte di Natale del 1690, per giungere alla vivacità dei medley natalizi contemporanei firmati da Luca Logi. Nel cuore del concerto, la celebre Suite orchestrale n. 3 di Bach e il commovente Panis Angelicus di César Franck hanno preparato il terreno per il gran finale. A chiudere l’esibizione sono state le voci del soprano Elisabetta Zizzo e del tenore Matteo Macchioni, artisti già affermati e volti noti al pubblico dell’Arena di Verona.

A quanto pare, questo concerto non rimarrà un episodio isolato. Entrambe le istituzioni hanno infatti confermato di essere già al lavoro per rendere la collaborazione strutturale e portare la musica dei complessi artistici direttamente all’interno dei singoli reparti e delle corsie.





