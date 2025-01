Anno da record per la sanità in Veneto: “Liste d’attesa, azzerate le urgenze”

Il 2024 è stato l’anno dei record per la sanità in Veneto: “Grazie ai nostri lavoratori”.

La sanità in Veneto ha raggiunto ottimi risultati nel 2024 che è risultato essere un anno da record per le prestazioni, tutte in aumento. Come riferisce un comunicato della Regione Veneto, rispetto al 2023 tutte le prestazioni sanitarie hanno registrato un aumento significativo, segnando un anno top per numeri e qualità.

Lo ha annunciato il presidente della Regione Luca Zaia durante la presentazione del Rapporto Sanitario 2024 a Palazzo Balbi, insieme all’assessore alla Sanità, Manuela Lanzarin, e al direttore generale della Sanità, Massimo Annicchiarico.

Un sistema che cresce nonostante le difficoltà.

Zaia ha sottolineato come, nonostante le risorse umane e finanziarie siano rimaste stabili, il sistema sanitario abbia mostrato una crescita grazie alla professionalità dei 64 mila lavoratori. “Nonostante la carenza di medici, abbiamo continuato a migliorare le performance. Questo grazie alla gestione virtuosa e alla qualità della nostra offerta, tra le migliori al mondo,” ha dichiarato.

Dati alla mano.

Prestazioni richieste: +13% in due anni, con un totale di 14.569.583 nel 2024.

Interventi di emergenza (Suem 118): +13% rispetto al 2023, per un totale di 495 mila missioni.

Specialistica ambulatoriale: +2,4%, con 17.832.083 prestazioni.

nterventi chirurgici: 503.479 (+2%).

Accessi ai pronto soccorso: 1.955.172 (+2,4%).

Ricoveri ospedalieri: 643.411 (+1%).

Liste d’attesa ridotte.

“Un altro successo riguarda le liste d’attesa, particolarmente critiche durante il periodo Covid. Oggi, tutte le urgenze e le prestazioni entro 10 giorni sono state azzerate, mentre i casi differibili (fascia D) sono passati da 82 mila a circa 10 mila”, riporta il comunicato.

Nuove sfide: accessi impropri ai pronto soccorso.

Più del 70% degli accessi ai pronto soccorso riguarda codici bianchi e verdi, cioè casi non gravi. L’assessore Lanzarin ha spiegato che “il problema sarà affrontato grazie all’apertura di 99 nuove Case di Comunità finanziate dal Pnrr, che offriranno un’alternativa valida per molte persone”.