Ancora scritte no vax al Caf Cisl di Borgo Roma a Verona.

Ci risiamo: dopo gli episodi già registrati nei mesi scorsi, nuove scritte no vax sono comparse a imbrattare le vetrine delle sedi di Cisl Verona. Sui vetri dell’ufficio Caf di via Grolli, in Borgo Roma, sono infatti apparse le tipiche scritte no vax, con inchiostro rosso: “Cisl Nazisti” e “Traditori del popolo”.

Conti alla mano, si tratta dell’ottavo episodio contro le sedi Cisl di Verona. Gli ultimi episodi risalgono allo scorso aprile, con le scritte “Cisl Nazisti” e “Servi del Wef“, ovvero il World Economic Forum. Al momento restano ignoti gli autori.