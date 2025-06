Anagrafe, a luglio riapre lo sportello di via Tevere a Verona

Verona, riapre lo sportello anagrafe di via Tevere.

A partire da luglio, i cittadini della zona Golosine, a Verona, e dintorni potranno contare su un nuovo punto anagrafe nel cuore del quartiere, in via Tevere. Il Comune di Verona riapre, in via sperimentale, lo sportello decentrato in via Tevere 38, nella sede della 4ª Circoscrizione. Il servizio sarà attivo nei mesi estivi, il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 13.

Si tratta di un importante passo per rendere più accessibili i servizi anagrafici, soprattutto per le persone anziane o con difficoltà negli spostamenti. I cittadini potranno richiedere certificati, effettuare cambi di residenza e richiedere la carta d’identità elettronica senza doversi recare nella sede centrale di via Adigetto.

“Ci stiamo impegnando per rendere la città sempre più accessibile e inclusiva – spiega l’assessore ai Servizi Demografici Federico Benini – abbiamo ritenuto necessario riaprire la sede in 4° circoscrizione, tornando a garantire un servizio che era stato chiuso dalle precedenti amministrazioni. La riapertura è prevista nei mesi di luglio e agosto con l’obiettivo di valutare la risposta della cittadinanza e eventualmente ampliare in futuro l’offerta di servizi anagrafici sul territorio”.