Partito il servizio di raccolta del verde a Verona: ecco come funziona

Amia, via al servizio di raccolta del verde, sfalci e ramaglie: conferimento gratuito, trasporto a pagamento. Ecco come funziona.

È iniziato a Verona il servizio a domicilio di sfalcio e ramaglie, proposto da Amia a quanti hanno un giardino o spazio verde da curare. Il conferimento del rifiuto verde, fogliame e simili, è già incluso nella Tari, la tassa sui rifiuti ed è dunque gratuito. Il trasporto è invece non incluso e dunque a pagamento. I cittadini possono scegliere se attivarlo o se portare ogni volta gratuitamente ma in autonomia il proprio verde alle isole ecologiche di via Avesani, 34, Basso Acquar (da lunedì a sabato dalle 7.30 alle 12.30 e dalle 14 alle 18), e Strada Mattaranetta, zona San Michele (dal lunedì al sabato dalle 8.30 alle 12.30 e, nei pomeriggi di martedì, giovedì e sabato, dalle 14 alle 18).

La raccolta a domicilio ha preso il via la metà di gennaio e ora prosegue – prossima raccolta la settimana del 17 febbraio – seguendo l’andamento stagionale della produzione di questo tipo di rifiuto nonché alcuni aggiustamenti rispetto allo scorso anno stabiliti sulla base di alcune indicazioni arrivate in azienda dalle migliaia di cittadini che hanno utilizzato il servizio.

Come aderire.

Le richieste sono numerose anche quest’anno tuttavia c’è ancora modo e tempo per aderire per il 2025, tra l’altro con tariffe in diminuzione rispetto al 2024. Il costo infatti è di 85 euro l’anno il primo bidone e, se necessario per maggiori quantità di materiale verde da smaltire, 70 euro l’anno (sempre IVA inclusa) dal secondo bidone in poi: complessivamente si tratta di meno di 3 euro a raccolta, considerato che nei 12 mesi l’azienda effettua circa una trentina di ritiri. Nelle zone dove è in vigore la raccolta porta a porta, il bidone deve essere messo fuori dalla propria abitazione la sera prima. Nelle altre zone, il bidoncino verde va messo sempre la sera prima vicino alla batteria di cassonetti più vicina a casa.

Agli utenti che aderiscono al servizio a domicilio, registrandosi sul sito, viene inviata una mail con i dettagli per effettuare il pagamento tramite PagoPa. Quanti invece non risulteranno in regola con il pagamento 2025, dal primo marzo non avranno più lo svuotamento del bidoncino.