Alpini veronesi in pellegrinaggio al sacrario di Costabella

Dal centro di Verona alle cime del Baldo: gli alpini veronesi al sacrario di Costabella accompagnati da Alessio Zanolli.

Dal centro di Verona alle cime del Baldo a piedi per il 62° pellegrinaggio degli alpini veronesi alla chiesetta – sacrario di Costabella. L’impresa – che vede protagonista l’atleta Alessio Zanolli che per la prima volta in Italia ha portato a termine un Everesting 10k in duathlon (Skiroll/trail) – è tra le iniziative del 2° Raduno macrozona Battaglione Monte Baldo.

Il ritrovo è domani (sabato 5 luglio) alle 19, nella sede dell’Ana di via del Pontiere. La partenza è fissata alle 21 con arrivo alla baita alpini di Bussolegno intorno a mezzanotte, dopo 14 chilometri, per la prima tappa. Altri 26 chilometri è, alle 2.30 circa, è previsto l’arrivo a Cavaion da dove il gruppo ripartirà alla volta di Caprino, alle 5 del mattino, e poi su verso Costabella dove l’arrivo dei più temerari con le bandiere d’arma e i gagliardetti alla chiesetta è atteso alle 10.30 di domenica mattina, al termine di 50 chilometri di percorso e circa 2mila metri di dislivello (l’ultima tappa da Località Due Pozze è prevista alle 7.45).

L’impresa con Alessio Zanolli.

Un’impresa vissuta insieme all’atleta Alessio Zanolli, primo in Italia ad aver portato a termine – lo scorso aprile – un Everesting in 30 ore, totalizzando 10.027 metri di dislivello positivo in 150,61 km percorsi in skiroll e train.

Inizia così, quest’anno, il 62° Pellegrinaggio alla Chiesetta – Sacrario di Costabella che si celebra domenica sul Monte Baldo nella struttura sacra ristrutturata recentemente grazie all’Ana Verona che ha riparato i danni che la tempesta di Vaja le aveva inflitto nel 2018, radendola quasi al suolo.

Le Penne nere veronesi saliranno domenica sul crinale del Monte Baldo per raggiungere la chiesetta che sorge a pochi passi dal rifugio Chierego e nel cui saccello ossario riposano i resti del giovane soldato Raffaele Solve, morto a soli 21 anni a Nowo Kalitwa, Russia, il 4 gennaio del ’43. Un luogo tra i più cari agli alpini della sezione di Verona tanto che il pellegrinaggio sarà l’evento più seguito del 2 Raduno Macrozona Battaglione Monte Baldo.

La cerimonia in quota ha inizio alle 10.30 – Cerimonia con accoglienza della bandiera, scortata dagli sportivi in arrivo da Verona, e a seguire resa degli onori ai vessilli presenti. Ci saranno poi gli emozionanti momenti dell’alzabandiera, l’onore ai Caduti e gli interventi del vicepresidente dell’Ana Verona Luca Biasato e delle autorità militari e civili presenti. Alle 11 la Messa sarà celebrata da Don Flavio Gelmetti e accompagnata dal Coro dell’Ana “La Preara”. Alle 11.45 la conclusione della cerimonia con gli onori finali ai vessilli e l’inizio della fase conviviale della giornata grazie agli alpini della zona Baldo Alto Garda che, ad offerta libera, distribuiranno una scodella di minestrone caldo.

“Un’annata speciale”.

“Quest’anno il pellegrinaggio sarà ancora piu speciale perché la Bandiera arriverà con il nostro atleta Alessio Zanolli, in camminata votiva fin da sabato con partenza dalla sede sezionale di via Del Pontiere. Un’impresa alla quale tutti possono partecipare e che ha già avuto adesioni”, spiega il consigliere di zona Baldo Alto Garda Tiziano Sometti.

“Questo è il primo dei quattro pellegrinaggi Sezionali che faremo durante l’estate e il più sentito in quanto unico come sacralità visto che a Costabella riposa un soldato morto in Russia. Tempo permettendo, la cerimonia sarà accompagnata oltre che dal coro anche da un gruppo con strumenti musicali”, aggiunge Biasato ringraziando per la disponibilità – e l’apertura anticipata – anche le Funivie e i rifugi Fiori del Baldo e Chierego. Esibendo la tessera Ana e il cappello alpino è inoltre previsto un biglietto A/R a tariffa agevolata su cestovia e seggiovia.