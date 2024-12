Agec, al via le prime assegnazioni di alloggi a canone convenzionato

Agec, al via le prime assegnazioni di alloggi da ristrutturare a associazioni e fondazioni.

Il Consiglio di Amministrazione di Agec ha approvato il 19 dicembre l’assegnazione di 47 alloggi sociali a canone convenzionato. Sette di questi sono destinati alla riqualificazione grazie al nuovo regolamento presentato a settembre. Questo passo segna un’importante collaborazione con associazioni e fondazioni per ridurre il numero di immobili sfitti e affrontare il disagio abitativo.

Cinque degli alloggi da riattare sono stati assegnati alla Cooperativa sociale “La Casa per gli Immigrati” e saranno utilizzati per ospitare persone attualmente in situazioni di emergenza abitativa. Gli altri due appartamenti andranno alla Fondazione Pia Opera Ciccarelli Onlus, che li metterà a disposizione di operatori professionali, come infermieri.

La cooperativa e la fondazione si occuperanno della riattazione degli immobili, secondo le indicazioni di Agec, ricevendo uno sconto sul canone di affitto pari ai costi sostenuti per i lavori. Le prime riattazioni, seguite dai volontari della cooperativa, potrebbero concludersi già entro metà febbraio.

Questa iniziativa risponde a esigenze abitative crescenti e crea una rete di supporto tra Agec, associazioni del Terzo Settore e amministrazione comunale. Il consigliere delegato Gianfranco Falduto ha sottolineato il valore sociale di tali progetti, che offrono soluzioni concrete a giovani lavoratori e persone senza dimora, mentre la presidente Anita Viviani ha evidenziato l’impegno di Agec nell’incrementare l’offerta abitativa grazie a procedure rapide ed efficienti.