Addio a Domenico Bongiovanni, storico prof e preside di Verona

Addio a Domenico Bongiovanni, già sindaco di Lazise, storico prof e preside di Verona.

Domani alle 17 verrà dato l’ultimo saluto a Domenico Bongiovanni, stimato prof ed ex dirigente scolastico di Verona. Già sindaco di Lazise, ha dedicato la sua vita all’educazione e agli studenti. Bongiovanni, nato nel 1955, ha lasciato un’impronta indelebile nel mondo scolastico grazie alla sua dedizione e integrità.

La sua carriera accademica iniziò al liceo classico Don Mazza, dove ebbe come compagno di classe il cardinale Claudio Cugerotti. Proprio quest’ultimo, venerdì 5 luglio, celebrerà il funerale nella chiesa parrocchiale di Lazise.

Laureato in filosofia, Bongiovanni intraprese una brillante carriera nell’istruzione. Fu preside dell’Istituto Comprensivo di Borgo Roma Est, vicepreside all’Istituto Comprensivo di Borgo Roma Est e infine dirigente scolastico all’Istituto Alberghiero Berti del Chievo. Sotto la sua guida, quest’ultimo divenne membro del direttivo del consorzio degli istituti alberghieri del Veneto.

E’ stato anche giudice popolare alla Corte di Assise di Appello di Venezia, e per decenni presidente di seggio elettorale a Lazise. Andato in pensione nel 2020, due anni dopo ricevette dal presidente Mattarella l’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, riconoscimento del suo eccezionale contributo al settore educativo.

La comunità di Lazise ricorda Bongiovanni non solo per i suoi successi professionali, ma anche per il rispetto e la stima che ha guadagnato nel corso degli anni. La sua scomparsa, avvenuta all’età di 68 anni nella sua casa di Lazise, lascia un vuoto nel cuore di chi ha avuto il privilegio di conoscerlo.