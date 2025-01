Acque Veronesi, conclusi i lavori a Poiano: “Stop agli allagamenti”

Acque Veronesi ha concluso i lavori di adeguamento della rete fognaria a Poiano.

Sono terminati in questi giorni i lavori a piazza Penne Mozze a Poiano. Un piano di interventi che per circa un anno ha interessato alcune vie della frazione veronese, realizzato da Acque Veronesi, in coordinamento con il Comune di Verona. Nel 2021 l’amministrazione comunale aveva ottenuto dal Ministero dell’Ambiente un finanziamento relativo ai lavori di separazione della rete fognaria di tipo misto per la raccolta e lo smaltimento delle acque meteoriche, con l’obiettivo di agevolare il deflusso delle acque piovane e ridurre il rischio di allagamenti in alcune zone di Poiano.

Con un’apposita delibera della Giunta comunale era stato quindi approvato il progetto preliminare per la realizzazione di una rete indipendente di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche che, prima dell’intervento, confluivano nella rete di fognatura mista delle vie Barbato, Masprone e Piazza Penne Mozze. Al fine di garantire la piena funzionalità e completezza dell’intervento e tenuto conto che la rete di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche di proprietà comunale risulta strettamente connessa alle reti ed agli impianti fognari gestiti da Acque Veronesi, il Comune di Verona aveva deciso di coinvolgere l’Azienda idrica, ottimizzando così tempi e risorse economiche.

Intervento da 1 milione di euro.

Entrambi gli interventi, quello relativo al riordino della rete delle acque meteoriche in piazza Penne Mozze e quello riguardante l’adeguamento della rete fognaria nella stessa piazza, sono stati eseguiti da Acque Veronesi per un intervento complessivo di circa 1 milione di euro. Un cantiere che ha riguardato anche la scuola primaria “G. Pascoli” e l’impianto sportivo della Juventina Valpantena. Il progetto è nato con l’obiettivo di separare le acque reflue da quelle piovane e utilizzando queste ultime per irrigare aree verdi e campi sportivi nell’area di piazza Penne Mozze.

Uno dei principali obiettivi del progetto appena concluso è quello di ridurre il rischio di allagamenti che in passato hanno più volte interessato la zona di Poiano.

Mantovanelli: “Importanti benefici per l’ambiente”.

“La separazione delle reti, oltre a comportare importanti benefici per l’ambiente dovuti al miglioramento funzionale delle reti fognarie, avrà anche un impatto positivo in termini di sostenibilità, risparmio di natura idrica ed economica per la collettività – ha commentato il presidente di Acque Veronesi Roberto Mantovanelli –. L’intervento consentirà infatti, grazie alla realizzazione di un bacino idraulico in piazza Penne Mozze, la disponibilità di una portata d’acqua di origine meteorica da utilizzare anche per scopi irrigui. Un ottimo esempio di sostenibilità ed economia circolare”.



“Con soddisfazione accogliamo la conclusione dei lavori di adeguamento e potenziamento delle reti fognarie e meteoriche a Poiano. L’investimento importante rappresenta – ha sottolineato Claudia Annechini, presidente della Circoscrizione 8° – una risposta concreta e proporzionata ai disagi e ai pericoli che, in passato, hanno colpito la comunità residente di Poiano e della Valpantena, aree sensibili agli allagamenti causati da eventi meteorologici estremi”.