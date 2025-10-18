Bocciato dal tribunale dell’Unione europea il marchio tedesco “Prisecco”, considerato troppo simile alla Doc Prosecco.

Il tribunale dell’Unione europea ha confermato la nullità del marchio “PriSecco”, registrato in Germania per cocktail analcolici, riconoscendo che il nome evoca la denominazione d’origine “Prosecco”.

La decisione, come riferisce Ansa, chiude una lunga disputa avviata nel 2020 dal Consorzio di tutela del Prosecco Doc, che aveva contestato la registrazione alla Manufaktur Jörg Geiger GmbH. L’Euipo, l’Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale, aveva già dato ragione al Consorzio nel 2022, stabilendo che il Prosecco è tra i vini spumanti più noti d’Europa, accanto allo Champagne.

I giudici europei hanno ora confermato che la somiglianza visiva e sonora tra “PriSecco” e “Prosecco”, unita alla vicinanza tra vino e bevande a base di frutta, può indurre il consumatore in errore. Il Tribunale ha inoltre respinto l’argomento della società tedesca sulla preesistenza del marchio in Germania, considerandolo irrilevante.