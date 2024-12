Spese di Natale: il Veneto è tra le regioni più spendaccione

Il Veneto è tra le regioni che spendono di più per le spese di Natale.

Le festività natalizie portano allegria, ma anche spese più alte per le famiglie italiane, e a quanto pare, il Veneto è tra le regioni che spendono di più. Una recente analisi di BonusFinder Italia ha esaminato quanto spenderanno gli italiani durante il periodo natalizio, tenendo conto di diverse voci di spesa: cibo, regali, utenze e decorazioni.

Il Veneto si posiziona al tredicesimo posto nella classifica delle regioni che spenderanno di più a Natale, con una spesa media di 920 euro per famiglia.

Le voci spesa.

L’analisi ha considerato quattro aspetti principali delle spese natalizie.

Spesa a tavola : Ogni famiglia veneta spenderà in media 518 euro per il cibo e le bevande durante il mese di dicembre.

: Ogni famiglia veneta spenderà in media per il cibo e le bevande durante il mese di dicembre. Regali : In media, ogni famiglia spenderà 203 euro per i regali di Natale.

: In media, ogni famiglia spenderà per i regali di Natale. Luce e Gas : Le spese per le utenze ammontano a 129,15 euro al mese.

: Le spese per le utenze ammontano a al mese. Decorazioni natalizie: Per abbellire la casa, le famiglie destineranno 70,50 euro.

Le regioni che spendono di più.

La Campania è la regione che spenderà di più, con una spesa totale media di 1.016,65 euro, seguita dalla Sicilia con 988,65 euro. Il Friuli-Venezia Giulia è al terzo posto con 978,65 euro. Il Veneto, con 920,65 euro, si trova dopo il Lazio, che spenderà circa 940,65 euro.

Il “caro” Natale.

La principale differenza tra le regioni riguarda la spesa per il cibo, che in alcune regioni è molto più alta, come in Campania (614 euro al mese) e Sicilia (586 euro). Questi importi elevati influiscono sul totale delle spese natalizie, che per molte famiglie sono un vero e proprio impegno economico.

Nonostante queste differenze, però, le spese per regali, decorazioni e utenze sono abbastanza uniformi in tutte le regioni italiane.