Migliaia in lista d’attesa, il Veneto recluta oculisti e dermatologi

Liste d’attesa senza fine, la Regione Veneto decide di reclutare oculisti e dermatologi.

Liste d’attesa infinite, la Regione Veneto recluta oculisti e dermatologi: dopo la chiamata di Azienda Zero per medici da inserire nei Pronto Soccorso (212 adesioni per 160 posti richiesti), con una delibera approvata su proposta dell’assessore alla Sanità Manuela Lanzarin, la Giunta regionale ha affrontato la carenza di oculisti e dermatologi, rivolgendosi a specialisti potenzialmente destinatari di incarichi di lavoro autonomo conferiti dalle Aziende sanitarie per le attività svolte in servizi/unità operative di dermatologia e oculistica, legate esclusivamente al Piano di Recupero Liste d’Attesa 2024.

“A febbraio 2024 – sottolinea Lanzarin – risultano in pre-appuntamento circa seimila prime visite dermatologiche e quattordicimila prime visite oculistiche, la maggior parte delle quali in priorità P (90 gg) che rappresentano oramai da sole il 90% delle prestazioni in attesa. Abbiamo quindi ritenuto necessario introdurre misure straordinarie con un intervento mirato e tempestivo, a cominciare dalla fissazione, in deroga ai regimi tariffari ordinari, di una remunerazione oraria fino a un massimo di 100 euro lordi ommicomprensivi per il personale medico, fino a 60 euro per il personale del Comparto sanitario e 40 euro per gli specializzandi”.