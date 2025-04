Canapa, in Veneto cento aziende in crisi dopo il decreto sicurezza

La denuncia dell’assessore del Veneto Federico Caner: “Sono cento le aziende della canapa in crisi per il decreto sicurezza”.

Sono numerose anche in Veneto le aziende nella filiera della canapa che rischiano grosso per colpa del decreto sicurezza. A sostenerlo è l’assessore della Regione Veneto Federico Caner: “La filiera della canapa, che in Veneto vede oltre 100 aziende attive su tutto in territorio regionale, è sostenuta da una legge del 2019 che tutela la produzione di cannabidiolo attraverso specifici progetti, bandi, normative e iniziative di valorizzazione.

Il problema sollevato sia dall’approvazione del decreto sicurezza, che ha vietato la lavorazione della canapa anche a bassissimo contenuto di Thc, nonché da una recente sentenza sulla stessa linea del Tar del Lazio, è concreto per tutte le imprese d’Italia, che son circa 3.000 con 30.000 dipendenti, 500 milioni di fatturato e il 90% di export. Una soluzione va trovata assieme al ministro Lollobrigida: porterò la questione già nella prima seduta della Commissione Agricoltura in Conferenza delle Regioni, il prossimo 29 aprile”.

Caner presiede la Commissione che a Roma riunisce gli assessori all’Agricoltura delle Regioni e che il prossimo 29 aprile si riunirà proprio sul problema della lavorazione della canapa, in seguito all’entrata in vigore del decreto sicurezza lo scorso 12 aprile e di una sentenza del Tar del Lazio.

“Va trovata una soluzione”.

“L’articolo 18 del DL – spiega Caner – consente la produzione di infiorescenze contenenti cannabidiolo solo se destinate al florovivaismo professionale, vietandone gli altri usi, dal commercio alla lavorazione, dalla detenzione alla vendita. Dobbiamo trovare perciò una soluzione che consenta agli agricoltori, certificati e con produzioni di qualità, di tenere viva la filiera”.

“Vanno bilanciati da una parte la giusta preoccupazione del legislatore per la sicurezza pubblica, e dall’altra gli investimenti fatti nel tempo dalle aziende e i finanziamenti pubblici alla filiera. Questo anche in considerazione del fatto che allo stato attuale non è vietato l’import del prodotto da altri Paesi, e che anche l’Oms ha dichiarato il cannabidiolo sostanza sicura che non crea dipendenza né danni alla salute”.