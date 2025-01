Valpolicella, otto Comuni alle prove tecniche di “unione”

Oltre 80 amministratori di otto Comuni della Valpolicella si sono trovati al PalaChristmas di Pescantina.

Valpolicella, prove tecniche di unione: oltre 80 amministratori tra cui sindaci, assessori e consiglieri degli otto Comuni della Valpolicella si sono ritrovati al PalaChristmas di Pescantina per un incontro conviviale e di confronto. Una “prova generale” per altri summit che favoriranno il dialogo e l’azione corale nel nome di una delle zone più conosciute del territorio veronese. All’incontro erano presenti anche il Prefetto di Verona, Demetrio Martino, il presidente della Provincia di Verona, Flavio Massimo Pasini, e il comandante della Compagnia carabinieri di Peschiera del Garda, Matteo Di Stefano.



“Questo incontro, conviviale e informale, vuole gettare le basi per una collaborazione tra tutti gli amministratori della Valpolicella – ha spiegato il sindaco di Pescantina, Aldo Vangi -. L’obiettivo è quello di creare un laboratorio di idee, affrontando insieme tematiche fondamentali come l’ambiente, la promozione del territorio e la viabilità, per migliorare i servizi e la qualità della vita dei cittadini”.

L’intento ora è quello di rendere questo incontro un appuntamento fisso, con cadenza annuale o più frequente, e di ospitarlo a rotazione nei diversi comuni della Valpolicella. “Oltre ai sindaci, vogliamo che anche gli assessori e i consiglieri con deleghe specifiche – ad esempio alla sicurezza, alla cultura o allo sport – possano confrontarsi direttamente con i colleghi degli altri Comuni, per condividere idee e progetti in modo costruttivo e collaborativo. Questo primo incontro rappresenta un inizio ambizioso per creare una rete sempre più influente e produttiva, coinvolgendo, in futuro, anche opinion leader, consorzi e imprenditori locali» ha aggiunto Vangi.

“Esempio concreto di come fare squadra”.

Demetrio Martino, Prefetto di Verona: “Ho accolto subito l’invito per incontrare gli amministratori in una veste diversa, perché governare il territorio richiede condivisione di progettualità e visione del futuro. Questi incontri sono occasioni preziose per confrontarsi su temi attuali come sicurezza, infrastrutture, inclusione e diritti civili, fondamentali per la crescita verso l’Europa”. Flavio Pasini, presidente della Provincia: “Un plauso all’amministrazione pescantinese per questa bella iniziativa che riunisce i sindaci della Valpolicella. È un esempio concreto del come fare squadra porti a risultati più grandi, un invito a fare sempre più rete tra amministratori del territorio”.

L’evento si è tenuto presso la tensostruttura di piazza degli Alpini a Pescantina, inaugurata quest’anno per il periodo natalizio.

I sindaci presenti a Pescantina.

Dolcè, Renato Comerlati

Fumane, Daniele Zivelonghi

Marano di Valpolicella, Giuseppe Zardini

Negrar di Valpolicella, Fausto Rossignoli

Sant’Anna d’Alfaedo, Raffaello Campostrini

Sant’Ambrogio di Valpolicella, Roberto Zorzi

San Pietro in Cariano, Gerardo Zantedeschi.