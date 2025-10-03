Verona in vetrina per il benessere: la puntata finale su La7 racconta “L’Italia più bella che c’è!”.

Verona sarà al centro dell’ultima puntata del programma televisivo “L’Italia più bella che c’è!”, condotto da Stefano Bini e in onda domenica 5 ottobre sulla piattaforma La7.it. Le telecamere della trasmissione faranno tappa ad Aquardens Terme, il grande parco termale a pochi chilometri dalla città scaligera e dal Lago di Garda.

La puntata racconterà la particolarità di questo complesso immerso nel paesaggio collinare della Valpolicella, che ospita la sauna più grande d’Europa e che si sviluppa attorno a una fonte naturale di acqua termale salso-bromo-iodica, dalle note proprietà benefiche. Aquardens è diventato negli anni un punto di riferimento sia per chi cerca relax e benessere durante la settimana, sia per chi vuole vivere momenti di intrattenimento nel fine settimana.

Progetti per il futuro.

Accanto alla già celebre sauna, la struttura sta valutando la realizzazione di un nuovo spazio capace di accogliere fino a 550 persone, oltre all’apertura di due alberghi tematici: uno pensato esclusivamente per i bambini e uno dedicato invece alle famiglie senza figli.