Nel nostro territorio esistono tanti luoghi magici, dove elementi come l’acqua, la luce e il tempo fanno esplodere emozioni indimenticabili. Uno di questi è Borghetto sul Mincio, perla del comune di Valeggio, dove il moto perpetuo dei mulini ha fermato il tempo tra le fessure delle mura fortificate. Borghetto, una piccola realtà che si specchia sul fiume Mincio, grazie alla sua unicità e a una lungimirante politica di conservazione degli antichi edifici, è riuscito a custodire un magnifico profilo medievale capace di proiettare abitanti e visitatori nel passato.

Per riconoscere e attribuire l’onore dovuto a tanta bellezza, l’amministrazione comunale di Valeggio, dall’assessorato alla Cultura, all’associazione Perscorsi, passando per l’associazione Valeggiamo, fino ad arrivare alla Biblioteca di Valeggio, insieme ai direttori artistici Angelo Di Liberto e Gianmaria Finardi, presenta ‘Borghetto del Libro: la festa dell’editoria di Qualità’. Una manifestazione speciale finalmente in presenza, che si terrà il 4, 5 e 6 giugno, all’aria aperta nel pieno rispetto delle attuali normative anti Covid, impreziosito dalla suggestiva cornice naturale di Borghetto.

Borghetto del Libro sarà la festa del libro dedicata all’editoria indipendente, dove ventisei virtuose case editrici del panorama italiano, faranno conoscere le novità librarie più interessanti che spaziano dalla saggistica alla letteratura, per arrivare sino al pubblico dei piccoli. Durante l’evento sarà possibile incontrare autori, assistere a letture, a presentazioni di libri e a dibattiti sulle tematiche di settore.

Il tema della prima edizione di Borghetto del Libro è ‘Connessioni‘, un’esortazione a immaginare nuove forme di contatto, relazione e interdipendenza. Connettersi significa raggiungersi, coincidere, riflettersi, resuscitare antiche alleanze superando le distanze imposte, creando il giusto clima per la migliore narrazione tra esseri umani sospesi tra l’ansia d’eterno, e la coscienza di una nuova libertà culturale.

L’obiettivo di questa prima edizione 2021, in un anno tanto incerto, è quello di riportare l’attenzione attorno al mondo del Libro e ai suoi grandi pensatori, perché possano farci riflettere e mostrarci la via, nonché verso il lettore, figura spesso trascurata e preziosa depositaria di pensieri.

