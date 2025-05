Valeggio: torna l’evento cult per gli amanti del vintage

Valeggio Veste il Vintage: la caccia al pezzo unico apre domenica.

Domenica 11 maggio, dalle 9 alle 19, le strade di Valeggio sul Mincio si trasformeranno in una passerella a cielo aperto: torna l’appuntamento primaverile con la rassegna dedicata al fascino intramontabile del vintage.

Oltre ai banchi allestiti con stoffe ricercate, accessori d’epoca e oggetti di design del secolo scorso, ci saranno più di cinquanta espositori da tutta Italia che daranno vita a un museo diffuso open air.

Come ogni anno, l’edizione primaverile prevede anche una mostra tematica allestita negli spazi del Palazzo Municipale: il tema scelto per il 2025 è “La Giacca – Passepartout per tutte le stagioni”, un omaggio alla versatilità e all’evoluzione di questo capo iconico, reinterpretato attraverso materiali, tagli e colori di epoche diverse.

Ma Valeggio Veste il Vintage non si limita a parlare di moda: il gusto e il territorio completano l’esperienza. Tra uno stand e l’altro sarà possibile assaporare le specialità locali, come i tortellini valeggiani o un calice di vino delle colline moreniche.

In caso di pioggia la manifestazione si sposterà al coperto, negli spazi del Mercato Ortofrutticolo a un chilometro dal centro.