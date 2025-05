Editori, scrittori e tortellini: Il programma di Valeggio Legge e Valeggio LiMeS.

Un weekend dedicato ai libri, al dialogo e alla cultura dei tortellini: è questo lo spirito di Valeggio Legge e Valeggio LiMeS. Si tratta di una doppia iniziativa culturale che animerà le vie di Valeggio sul Mincio con eventi, incontri e gustose sorprese.

Libri per tutti e incontri con gli autori.

Cuore della manifestazione sarà Valeggio Legge, una grande mostra-mercato all’aperto con editori, scrittori e tanti libri da sfogliare. I visitatori potranno partecipare a presentazioni e dialogare con gli autori, approfondendo temi legati alla società e alla crescita personale. Un’occasione per riscoprire il piacere della lettura in compagnia, in un’atmosfera aperta e coinvolgente.

Valeggio LiMeS: il salotto della cultura.

Accanto ai libri, ci sarà spazio anche per la musica e la riflessione con Valeggio LiMeS, un’area dove fermarsi a leggere fumetti, riviste e ascoltare vinili. Un luogo informale, pensato per scambiare idee, rilassarsi e confrontarsi.

Mostra contro il bullismo.

Tra i momenti più significativi dell’evento, la Mostra sul Bullismo, un percorso visivo e testuale che affronta il tema con immagini forti e parole che lasciano il segno. La mostra sarà itinerante, pronta a raggiungere scuole e spazi pubblici per continuare a sensibilizzare, anche dopo la fine dell’evento.

Street food e tortellini per tutti.

Per unire cultura e tradizione, non poteva mancare l’eccellenza gastronomica locale: il famoso tortellino di Valeggio. Durante la manifestazione sarà possibile gustarlo in chiave street food, in un’area dedicata.

L’iniziativa è promossa dall’Associazione Percorsi Valeggio Aps, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale e la Biblioteca Comunale.