Valanga travolge sciatori italiani in Svezia, morti due fratelli

STOCCOLMA (SVEZIA) (ITALPRESS) – Un incidente di heliskiing si è verificato ieri nell’estremo Nord della Svezia con 3 fratelli italiani di Luserna San Giovanni coinvolti. Due di loro sono deceduti. Lo riferisce una nota della Farnesina.

Il terzo è rientrato nel resort di partenza, Niehku, nella regione di Abisko quasi al confine con la Norvegia. L’ambasciata d’Italia in Svezia è in contatto con i familiari dei connazionali coinvolti e seguirà le procedure per il rientro in Italia delle salme degli sciatori deceduti.

