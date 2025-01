Ue, Metsola “Non dobbiamo avere paura di Trump”

ROMA (ITALPRESS) – “Non dobbiamo avere paura di Donald Trump. Penso che ultimamente abbiamo perso un pò troppo la fiducia in noi stessi”. Lo dice, in un’intervista alla Stampa, la presidente del Parlamento Europeo Roberta Metsola. “Non voglio sentire parole di pessimismo – aggiunge-. Noi e gli Usa siamo alleati storici: i nostri valori sulla democrazia e sullo stato di diritto sono gli stessi, e sulla Russia così come sull’Iran abbiamo posizioni comuni. Non voglio ripartire da Davos con un senso di disfattismo. Questo, per noi, è il momento di agire”.

In merito al ruolo dell’Ue: “Prima di tutto, bisogna muoverci con onestà e coerenza. Dobbiamo dire una cosa, non ventisette diverse. E bisogna fare attenzione, perchè la Cina vuole impossessarsi della capacità tecnologica e della capacità intellettuale per costruire i propri prodotti in casa”.

-foto Agenzia Fotogramma –

(ITALPRESS).