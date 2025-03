Ucraina, Tajani “Serve compromesso con assenso Kiev e coinvolgimento Ue”

ROMA (ITALPRESS) – “Kiev ha già accettato le intese, ora tocca a Mosca voler dimostrare di voler portare avanti veramente il percorso verso la pace. E’ la Russia che deve decidere se vuole la pace oppure no, una pace che deve essere giusta e duratura, basata su principi chiari che abbiamo ribadito, da ultimo, alla riunione dei ministri degli esteri G7 in Canada delle scorse settimane”. Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, nelle comunicazioni alle Commissioni riunite Esteri e Difesa di Camera e Senato sulle missioni internazionali.

“In primo luogo ogni compromesso deve essere deciso con l’assenso dell’Ucraina e con il coinvolgimento dell’Unione Europea – ha aggiunto -, come ho avuto modo di ribadire al segretario di Stato Rubio, con cui ho avuto un lungo colloquio in Canada. Lui stesso ha riconosciuto per l’Europa un vero ruolo al tavolo negoziale”.

Per il ministro Tajani “nulla può essere deciso sul futuro dell’Ucraina senza gli ucraini, nulla può essere deciso sulla sicurezza dell’Europa senza gli europei. Una soluzione duratura implica anche garanzie di sicurezza e su questo la posizione del governo è molto chiara ed è stata ribadita più volte dal presidente del Consiglio Meloni, che oggi è a Parigi per discutere questo tema centrale con i nostri principali partner. Siamo impegnati nella costruzione, insieme ai nostri alleati europei e occidentali, a partire dagli Stati Uniti, di garanzie di sicurezza solide ed efficaci per l’Ucraina che trovano fondamento nel contesto euro atlantico”.

