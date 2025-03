Salvini “Ho chiamato Vance per investimenti italiani negli Usa”

ROMA (ITALPRESS) – “I giornali di oggi scrivono “Salvini chiama Vance perchè c’è una guerra con la Meloni a chi fa più telefonate negli Stati Uniti”. Ma è Scherzi a Parte, non è giornalismo… Io sono vicepresidente del Consiglio e chiamo non dico il mio omologo perchè è ovviamente superiore a me, però io chiamo il vicepresidente degli Stati Uniti per parlare di trasporti. Se c’è un piano da mille miliardi di dollari di investimenti sulla rete ferroviaria e stradale americana, ho il dovere di fare l’interesse nazionale italiano e di proporre ad aziende italiane di andare a investire sulla rete infrastrutturale americana”.

Lo ha detto il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, in collegamento con la Scuola di formazione politica della Lega. “Al di là di qualsiasi possibile critica, è oggettivo che Trump in due mesi sta facendo più per la pace di quello che altri hanno fatto in anni, anni e anni – ha sottolineato Salvini -. La pace è un bene supremo da cui discende tutto, anche il benessere economico. Siamo vicini a questo rinnovato clima di disarmo e pacificazione, bisogna aiutarlo, accompagniamolo”.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).