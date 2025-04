Presentata a Roma la terza edizione dello Sportcity Meeting

ROMA (ITALPRESS) – Presentata oggi nella sede dell’Anci a Roma la 3^ edizione dello Sportcity Meeting che avrà come teatro dall’11 al 13 aprile ad Assisi e Spello. La Fondazione Sporticity, dando seguito a quanto avvenuto nel 2023 a Salsomaggiore Terme, dove venne firmata la dichiarazione d’intenti per la sportivizzazione delle città e nel 2024 a Pietrasanta, dove nacque l’idea della ‘Repubblica del Movimento’, darà di nuovo appuntamento per ‘gli stati generali dello sport’ proponendo un nuovo e coinvolgente format. Un lungo week end che, nelle due cittadine umbre, vedrà la partecipazione di oltre 300 tra operatori dello sport, politici nazionali, amministratori locali, dirigenti d’azienda e nuovi stakeholder.

Meeting che vedrà la partecipazione, tra gli altri, del Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi, del Sottosegretario al MASE con delega allo Sport Claudio Barbaro, dell’onorevole Mauro Berruto, del senatore Paolo Marcheschi e della senatrice Daniela Sbrollini, dell’AD della Lega Serie A Luigi De Siervo. Quelli in programma in Umbria saranno tre giorni ricchi di iniziative concrete, dove i partecipanti si confronteranno non solo nelle diverse sessioni di lavoro, ma vivranno delle vere e proprie esperienze dal vivo nelle due città che ospitano il meeting.

Camminate collettive, partite di calcio, visite culturali, appuntamenti di team building e degustazioni, tutto all’insegna del benessere e della condivisione di valori autentici. Nel corso dell’incontro è stato presentato anche lo SportCity Edu di Pietrasanta/Lucca del 23 e 24 maggio, la nuova iniziativa di Fondazione Sporticty. Lo Sportcity Meeting gode del patrocinio di ANCI, MASE, ICSC, RAI Umbria. Media partner RAI.

“Grazie innanzitutto alla Fondazione Sportcity per quanto fa e rappresenta per tutto lo sport italiano, in particolare voglio sottolineare il grande lavoro di Fabio Pagliara che in questi anni si è adoperato con passione ed impegno per la diffusione delle attività sportive in tutto il territorio nazionale – le parole di Roberto Pella, vice presidente vicario di Anci – Voglio ringraziare anche la Rai perchè se lo sport vive un momento così brillante lo dobbiamo anche a chi fa da cassa di risonanza a tante discipline. Mi preme poi ringraziare Federico Serra per il sostegno che ha dato alla realizzazione della legge sull’obesità, che darà grande impulso alla risoluzione di uno dei problemi più grandi che affliggono giovani e meno giovani italiani a livello sanitario”.

Così Fabio Pagliara, presidente Fondazione Sportcity: “Con i due meeting vogliamo creare importanti contenuti da comunicare al mondo sportivo. Questi momenti di approfondimento servono per affrontare insieme tematiche importanti nelle quali fermamente crediamo. Dai territori e dagli operatori locali possono uscire elementi di discussione per un lavoro di condivisione che servirà a tutti noi per trovare insieme nuove strategie operative. La ‘palla di stracci di Papa Francescò ed il calco della Coppa del Mondo di calcio, che saranno ed esposti ad Assisi, saranno un simbolo rappresentativo e di emozione per tutti”.

“Siamo fieri di essere qui con Anci che ringrazio sempre per il sostegno che dà a tutto lo sport italiano – sottolinea Federico Serra, presidente Osservatorio permanente sullo sport Fondazione SportCity – I meeting che stiamo presentando oggi servirà per trovare nuove idee e nuovi spunti per migliorare, attraverso lo sport, la qualità della vita di tutti i cittadini. 19 milioni di italiani non svolgono attività fisica, soprattutto i cittadini del sud Italia hanno drammatici numeri di sedentarietà. Dobbiamo fare in modo di impegnarci affinchè questo gap venga presto annullato. Lanceremo lo Sportcity Lab per trovare insieme soluzioni nelle città, connettendo sport, ambiente e salute”.

– Foto Ufficio Stampa Fondazione Sportcity –

(ITALPRESS).