Palladino non si fida del Celje “Concentrati per passare il turno”

FIRENZE (ITALPRESS) – “In Conference siamo nei quarti di finale, abbiamo la possibilità di passare il turno, ma non sarà semplice domani perchè arriverà una squadra che vorrà anche lei andare avanti. E’ un passaggio del turno fondamentale, importante per noi, che ci porterebbe alla semifinale: dobbiamo essere concentratissimi sotto tutti i punti di vista, anche se è già un motivo di grande soddisfazione giocarci il passaggio del turno”. Raffaele Palladino e la Fiorentina sanno di avere una ghiotta possibilità di giocare per il terzo anno di fila le semifinali di Conference League ma prima c’è da finire il lavoro contro il Celje, che domani al Franchi proverà a ribaltare l’1-2 dell’andata.

Out Dodo, Moreno e Zaniolo, recuperati Gosens e Parisi. A disposizione anche Nicolò Fagioli, tornato suo malgrado alla ribalta negli ultimi giorni per il caso scommesse. “Ho parlato col ragazzo tanto in questi giorni, sta bene, ovviamente ha detto quello che doveva dire anche sui social. Penso che abbia detto tutto, sia stato molto chiaro, molto onesto e molto sincero, e io non posso aggiungere altro. Posso solo dire che, come ho sempre fatto e come farò sempre coi miei calciatori, gli darò ovviamente sostegno e amore, e Nicolò da parte mia avrà questo, lo difenderò sempre”.



In conferenza stampa con Palladino anche Marin Pongracic: “Dovremo essere svegli dal primo minuto, concentrati, perchè abbiamo vinto la partita di andata solo 2-1 e loro verranno qui senza niente da perdere. Tatticamente abbiamo analizzato l’andata, abbiamo visto cosa possiamo fare meglio, e abbiamo preparato bene la sfida di ritorno”.

A livello personale, il difensore viola si sente “vicino al 100% della condizione ma ho anche la percezione che ci sia un po’ di spazio per migliorare, un po’ di potenziale. Nelle ultime due partite ho giocato molto bene ma penso che mi manca più continuità per essere maggiormente sicuro di me stesso. Mi trovo bene in questo sistema di gioco, lo facciamo bene con tutta la squadra, questo è importante, ma penso che posso dare anche di più”.

