Meillard vince lo Slalom di Hafjell, nessun italiano in 2^ manche

HAFJELL (NORVEGIA) (ITALPRESS) – Loic Meillard vince lo slalom di Hafjell, valido per la Coppa del Mondo di sci alpino 2024/2025.

Lo svizzero (1’57″05) conferma il miglior tempo della prima manche e batte il norvegese Atle Lie McGrath (+0″21) e il norvegese naturalizzato brasiliano Lucas Pinheiro Braathen (+0″47). Ai piedi del podio gli altri due norvegesi Timon Haugan (+0″53) ed Henrik Kristoffersen (+0″65). Meillard riapre la Coppa del Mondo di gigante. Con una gara mancante (finali Sun Valley), i punti di ritardo da Kristoffersen sono 47. Al norvegese basterà un 5^ posto per vincere la coppa. Nessun italiano in seconda manche. Uscite per il bulgaro Popov e per l’austriaco Schwarz.

– Foto: Ipa Agency –

(ITALPRESS).