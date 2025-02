Maxi frode fiscale su commercio auto, sequestro per 5 milioni a Cosenza

COSENZA (ITALPRESS) – La Guardia di Finanza di Cosenza ha eseguito un provvedimento di sequestro preventivo di denaro, beni mobili e immobili per circa 5 milioni di euro nei confronti di una società e tre persone fisiche, per reati fiscali.

L’operazione ha permesso di “smascherare” un’insidiosa frode fiscale messa in atto da una società operante nel

settore del commercio di autovetture di provenienza comunitaria che, sostanzialmente, evadeva l’I.V.A. falsificando le fatture ricevute dai fornitori degli Stati membri dell’Unione Europea.

In pratica, il rappresentante legale dell’impresa cosentina, in concorso con un amministratore di fatto e con un

collaboratore “occulto”, ha sottratto al fisco redditi per circa 10 milioni di euro, mediante la predisposizione di

documenti contabili fasulli e la presentazione all’Agenzia delle Entrate di dichiarazioni annuali fiscali non veritiere.

In esecuzione del provvedimento giudiziario, quindi, sono state sottoposte a sequestro somme di denaro depositate sui conti correnti societari, nonchè diciannove immobili e tre motoveicoli intestati alle persone indagate ovvero nella loro disponibilità, fino alla concorrenza di circa 5 milioni di euro.

