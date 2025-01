L’Inter vince a Venezia 1-0, decisivo Darmian

VENEZIA (ITALPRESS) – Dopo la cocente delusione in SuperCoppa, l’Inter torna a correre in campionato, battendo per 1-0 il Venezia al Penzo. Il gol vittoria è stato realizzato da Darmian nel corso del primo tempo. Un successo d’oro per i campioni d’Italia, al sesto successo consecutivo fuori casa in Serie A (senza subire reti). Non è stata, però, una partita semplice per i nerazzurri contro un Venezia mai domo e “vivo” sino alla fine: i lagunari hanno colpito pure un legno con Busio. Per la trasferta contro i lagunari Inzaghi è costretto a fare i conti con le assenze illustri a centrocampo di Calhanoglu e Mkhitaryan, out al pari di Acerbi, Bisseck e Correa: trovano allora spazio dall’inizio in mediana Zielinski e Asllani. Turno di “riposo”, con panchina in avvio sia per Thuram che per Dimarco. Sin dai primi minuti i nerazzurri impongono il proprio gioco, creando diverse palle gol. Da sottolineare anche l’ottima prova di Stankovic, cresciuto proprio nel vivaio interista e più volte provvidenziale nel tenere in piedi il Venezia. La rete che stappa la partita arriva al 16′ e porta la firma di Darmian, autore di un facile tap-in a porta vuota (Stankovic aveva appena parato una bella conclusione di Lautaro). Terminano alte, invece, le successive conclusioni di Taremi e Carlos Augusto: poco insidiose anche le due punizioni battute da Asllani. Dall’altra parte, il Venezia compare in area avversaria solo al 28′, quando Bastoni deve intervenire per murare la conclusione di Pohjanpalo. In apertura di ripresa, però, l’Inter rischia subito la beffa e, al 50′, Sommer deve compiere un intervento miracoloso sul colpo di testa di Doumbia. Il Venezia tiene bene il campo, mentre la formazione ospite fallisce a più riprese il colpo del ko. Al 67′ il neoentrato Frattesi viene servito in profondità da Lautaro con un assist illuminante: l’italiano (al centro di diverse voci di mercato) si fa ipnotizzare da Stankovic. Lo scarso cinismo dei nerazzurri non viene punito nemmeno al 73′, quando Busio colpisce il palo a Sommer battuto. Il Venezia prende allora fiducia, mentre l’Inter soffre nel finale. L’ultimo brivido della partita è il tiro centrale di Pohjanpalo in pieno recupero, bloccato da Sommer per aprire la festa nerazzurra.

