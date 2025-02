Il Napoli stecca: 1-1 in casa contro l’Udinese

NAPOLI (ITALPRESS) – Il Napoli non va oltre un pareggio per 1-1 contro l’Udinese al “Maradona”: al vantaggio di McTominay risponde il gol di Ekkelenkamp. Brusca frenata per gli azzurri: domani sera l’Inter, in scena contro la Fiorentina, ha la possibilità di accorciare le distanze rispetto alla capolista.

La compagine bianconera prova subito a rendersi pericolosa al 3′ con un tiro di Thauvin sugli sviluppi di corner, sul quale è decisivo l’intervento di Meret. Tre minuti più tardi arriva la risposta dei ragazzi di Antonio Conte, con il colpo di testa di McTominay sul cross di Politano, che viene parato da Sava. Al 10′ la squadra ospite va vicina al vantaggio con Lucca che, su assist di Thauvin, anticipa Di Lorenzo e sfiora il palo alla sinistra di Meret. Al 16′ è un tocco di Ekkelenkamp a creare problemi alla difesa campana, ma Meret si fa trovare ancora una volta pronto. Il Napoli prova a scuotersi e al 23′ arriva alla conclusione con Politano, che da buona posizione non riesce a centrare lo specchio della porta. Al 37′, dopo aver fallito precedentemente una clamorosa occasione, Scott McTominay porta in vantaggio gli azzurri con un colpo di testa sugli sviluppi di corner.

Neanche il tempo di festeggiare per i partenopei che l’Udinese agguanta il pareggio al 40′ grazie a Jurgen Ekkelenkamp: errore della difesa azzurra con un mancato rinvio, seguito da un rivedibile Mazzocchi, che regala palla a Karlstrom, assist per l’olandese che deposita la sfera in fondo al sacco. Si va, dunque, a riposo sul parziale di 1-1. In apertura di ripesa l’Udinese riparte forte con un destro dalla distanza di Lovric, che viene deviato da Meret. Il Napoli fa fatica a trovare un varco nella metà campo avversaria, così ci prova con dei tiri da fuori area di Neres e McTominay, che però risultano imprecisi. Conte cerca di scuotere la sua squadra inserendo in campo forze fresche dalla panchina, ma il risultato resta bloccato sull’1-1. Nel finale a provarci con maggiore convinzione sono i friulani, che creano un pò di affanno nella retroguardia dei padroni di casa. Al momento del triplice fischio nessuno riesce a prevalere, così al “Maradona” la contesa termina sul punteggio di 1-1. Gli azzurri torneranno in campo sabato alle 18 nel big-match dell’Olimpico contro la Lazio; mentre i bianconeri domenica prossima ospiteranno l’Empoli al Bluenergy Stadium.

– foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).