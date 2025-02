Giorgetti “Presto provvedimenti contro il caro energia”

ROMA (ITALPRESS) – “Abbiamo aggiornato le previsioni sull’andamento dell’economia: la Germania è in recessione da due anni, mentre l’Italia fa registrare indici positivi. Abbiamo fatto uno sforzo importante sul cuneo fiscale contributivo, per dare respiro ai lavoratori dipendenti con redditi medio-bassi; la capacità di acquisto delle famiglie è aumentata, mentre la crescita dei prezzi di energia e bollette non dipende dai comportamenti del governo, bensì da dinamiche speculative su cui l’attenzione è massima”. Così il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, durante il Question Time in Senato.

“Nelle prossime settimane un provvedimento riguardo all’aumento dei prezzi dovrà essere assunto. La situazione internazionale ci pone dinanzi a grandissime sfide: c’è una certa preoccupazione rispetto alle nuove dinamiche assunte dall’amministrazione americana e alle risposte che si stanno studiando, o non studiando, a livello europeo”, ha aggiunto.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).