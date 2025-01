Gasperini “Barcellona sempre piacevole da vedere”

BARCELLONA (SPAGNA) (ITALPRESS) – “Tutte le squadre hanno qualche punto debole, ma il Barcellona è sempre una squadra piacevole da vedere, Flick ha fatto un lavoro straordinario, fa tanti gol, non ha solo grandi talenti, ma anche una coralità. I grandi club faticano nella nuova Champions? Un pò è la formula, un pò la classifica, il calendario non è uguale per tutti, ha maturato questa classifica che rende tutto più incerto”. Lo ha dichiarato Gian Piero Gasperini, tecnico dell’Atalanta, alla vigilia del match contro il Barcellona. “Non ci poniamo mai dei traguardi all’inizio – ha dichiarato l’allenatore nerazzurro ai microfoni di Sky Sport -, iniziamo a giocare e poi vediamo. Non siamo presuntuosi negli obiettivi, nè troppo umili nell’affrontare le gare. Forse avremmo potuto avere quel punto o due in più che ora ci sarebbe stato utile, inizialmente avremmo firmato per arrivare ai playoff. All’ultima siamo ancora qui, il Barcellona è un ostacolo difficilissimo, ma anche domani cercheremo di sfruttare al massimo l’occasione”. Non ci sarà Ademola Lookman, per l’attaccante lungo stop. “Più o meno quello che ci si aspettava, era da un pò di partite che aveva preso questa contusione col Napoli, ieri alla ripresa aveva fastidio, la prognosi è quella, speriamo che sia meno lunga. Tornare sul mercato? Non lo so, ma non credo che a tre giorni dal mercato la situazione possa cambiare”.

