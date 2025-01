A Washington aereo si scontra con elicottero militare, diversi morti

WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Un aereo di linea della Psa Airlines, compagnia aerea regionale che fa parte dell’American Airlines, con a bordo 64 persone proveniente da Wichita in Kansas, si è scontrato in volo con un elicottero militare Sikorsky H-60 Black Hawk poco prima delle 21 locali (le 3 di notte in Italia) mentre era in fase di avvicinamento all’aeroporto Reagan di Washington ed è precipitato nel fiume Potomac. Sono almeno 18 i morti nell’incidente, i cui corpi sono stati recuperati dai soccorritori nelle acque gelide del fiume.

Al momento non sarebbero stati trovati sopravvissuti. Le cause dell’incidente non sono ancora chiare. Sembra che l’aereo si trovasse a poco più di cento metri di altitudine e in approccio finale alla pista, ma la torre di controllo poco prima della fase di atterraggio avrebbe dato istruzioni al Black Hawk militare di passare dietro all’aereo di linea, che era stato indirizzato sulla pista 33. Le condizioni sul luogo dell’incidente sono definite “estremamente difficili” per i circa 300 soccorritori coinvolti. Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, in un post sul suo profilo social ha detto che l’incidente “avrebbe dovuto essere evitato. L’aereo si trovava su una linea di avvicinamento all’aeroporto perfetta e di routine. L’elicottero andava nella direzione dell’aereo da un pò, la notte era chiara e le luci dell’aereo erano accese, perchè l’elicottero non si è alzato o abbassato, perchè non ha eseguito una virata? Perchè la torre di controllo non ha comunicato all’elicottero cosa fare invece di chiedergli se avesse visto l’aereo? Questa è una brutta situazione che a priori avrebbe dovuto essere evitata. Non va bene”.

