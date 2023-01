Perugia mostruosa, per la WithU Verona è la terza sconfitta consecutiva

All’Agsm forum, Sir Safety Susa Perugia batte Verona 3 a 0.

La WithU apre l’anno nel peggior modo possibile. Nella terza giornata del girone di ritorno di SuperLega Credem Banca, la corazzata e capolista Sir Safety Susa Perugia batte WithU Verona con un secco 3 a 0. Una gara dominata dagli ospiti dal primo all’ultimo set, dimostrando anche all’Agsm forum di essere la squadra migliore del campionato italiano. Per Verona, dopo Piacenza a Trentino, è la terza sconfitta consecutiva.

Si parte e primo punto Perugia; break ospite e ace di Perugia che vola sullo 0-4. Keita mette a segno il primo punto dei gialloblù, Plotnytskyi e Leon allungano. Due volte Keita e Verona prova a tornare sotto, ma Leon tiene le distanze. Invasione di Perugia, Cortesia sbaglia in battuta, ace di Leon e Perugia chiude il primo set 17-25.

Si va nel secondo parziale e subito break Perugia 0-2, mani out di Keita per 1-2 e la WithU poi trova il punto del 2 a 2. Plotnytskyi sbaglia al servizio, Keita segna il sorpasso gialloblù, ma il servizio della squadra di casa è fuori ed è nuovamente parità. Ace Sapozhkov e Keita siglano l’allungo di Verona, ma Perugia non demorde e con un mani out Leon è di nuovo parità (13-13). Ace Plotnytskyi e Solè siglano il controsorpasso ospite, ancora un errore di Cortesia in battuta; il pallonetto di Mozic non passa, Leon prima in schiacciata e poi con un paio di ace chiude il secondo set ancora 17-25.

Il terzo set si apre subito nel segno ospite; prima Plotnytskyi e poi Leon portano Perugia sul 3-6. Lo stesso Leon sbaglia poi il servizio, ma Herrera risponde. Plotnytskyi continua ad andare a segno, muro a tre ospite e Perugia va sull’8-11. Leon sale ancora in cattedra con un ace e una schiacciata, gli ospiti volano sul +7. Perugia macina punti fino alla chiusura. WithU Verona ko 3 a 0.

WITHU VERONA – SIR SAFETY SUSA PERUGIA 0-3 (17-25, 17-25, 16-25)

WITHU VERONA: Vieira De Oliveira 0, Keita 10, Cortesia 3, Sapozhkov 9, Mozic 4, Mosca 4, Gaggini (L), Zanotti 0, Perrin 0, Magalini 0. N.E. Bonisoli, Grozdanov, Jensen.

Allenatore: Stoytchev.

SIR SAFETY SUSA PERUGIA: Giannelli 3, Plotnytskyi 9, Solé 10, Rychlicki 2, Leon Venero 17, Russo 6, Piccinelli (L), Colaci (L), Cardenas Morales 2, Herrera Jaime 4. N.E. Semeniuk, Mengozzi, Resende Gualberto, Ropret.

Allenatore: Anastasi.

ARBITRI: Piana, Zanussi.

NOTE – durata set: 28′, 24′, 26′; tot: 78′.

CLASSIFICA

3ª Giornata Rit. (08/01/2023) – Regular Season SuperLega Credem Banca, Stagione 2022

Sir Safety Susa Perugia 42, Valsa Group Modena 29, Cucine Lube Civitanova 26, Itas Trentino 25, Gas Sales Bluenergy Piacenza 25, Top Volley Cisterna 21, Allianz Milano 20, WithU Verona 19, Vero Volley Monza 15, Pallavolo Padova 11, Gioiella Prisma Taranto 10, Emma Villas Aubay Siena 6.

Note: 1 Incontro in meno: Vero Volley Monza, Gioiella Prisma Taranto;