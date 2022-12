Prima di ritorno amara per la WithU Verona, all’Agsm forum vince Piacenza

All’Agsm forum la WithU Verona viene sconfitta da Gas Sales Bluenergy Piacenza 3 a 1.

Peccato. Dopo due vittorie consecutive la WithU Verona si ferma. E lo fa purtroppo all’Agsm forum, tra le mura amiche di casa, davanti ai propri tifosi e sostenitori. Piacenza ha avuto la meglio, ha vinto questa prima sfida del girone di ritorno battendo Verona per 3 set a 1, al termine di una gara giocata alla pari e che ha visto tanto equilibrio da una parte e dall’altra.

Primo set che si apre con il punto messo a segno dagli ospiti, poi break gialloblù con la WithU che si porta sul 4-2; Piacenza trova subito i due punti del pareggio, poi mette la freccia, piazza cinque punti consecutivi e si porta sul 4-7. La gara è molto equilibrata, Verona risponde a Piacenza e viceversa; parità fino al 12-12, poi allungo della Gas Sales 14-17. I padroni di casa tornano a un solo punto di distanza, ma gli ospiti si riportano immediatamente a +3 sul 19-22. Ultimi punti molto combattuti, poi è Piacenza a chiudere e far suo il primo parziale 21-25.

Nel secondo set Piacenza parte forte e piazza subito un break che vale l’1-3; Raphael e compagni pareggiano subito, poi break scaligero con la WithU che va sull’8-6. Fase ancora di equilibrio (9-9), poi Verona cerca l’allungo fino all’11-9; Piacenza non si scompone, ritorna subito in parità, poi supera e allunga sul 16-18. Alla lunga sono gli scaligeri ad aver la meglio, alzano prima il muro (20-20) e poi trovano l’ace di Keita per il sorpasso. Verona riesce a mantenere il vantaggio e chiude 25-23.

Ad avvio terzo set è tanto equilibrio, Verona e Piacenza si portano sull’8-8. Gli ospiti riescono ad allungare sul 9-11, poi Verona, che accorcia prima con Sapozhkov e successivamente con l’errore di Leal torna in parità. Lo stesso Leal piazza poi l’attacco vincente del 14-15, poi il muro di Simon vale per gli ospiti il punto del 14-16. I gialloblù tornano in parità, poi break ospite e Piacenza allunga sul 18-20. Fino alla fine è sempre tanto equilibrio ma con l’ace di Simon Piacenza chiude e fa suo il terzo set 25-23.

Quarto set che si apre come il precedente, con tanto equilibrio in avvio (3-3). Break ospite e Piacenza con Recine e l’errore di Mozic va sul 4-6; Verona risponde con Jensen, Piacenza con Simon poi lo stesso sbaglia ed è nuovamente parità 9-9. La WithU va avanti con Mozic, poi diversi errori da una parte e dall’altra, ma lo stesso Mozic e Grozdanov riportano avanti i padroni di casa sul 16-14; Ancora tanti errori in battuta, poi Mozic schiaccia a terra la palla del 18-16. L’errore in attacco di Sapozhkov e di Perrin in ricezione consentono agli ospiti di tornare in parità, poi muro di Brizard e Piacenza torna avanti 19-20. Gli ospiti tengono il vantaggio, Verona rimane a -1, poi l’errore in battuta di Keita regala la partita e vittoria a Piacenza (23-25).

WITHU VERONA – GAS SALES BLUENERGY PIACENZA 1-3 (21-25, 25-23, 23-25, 23-25)

WITHU VERONA: Spirito 0, Keita 12, Grozdanov 9, Sapozhkov 24, Mozic 16, Mosca 1, Bonisoli (L), Perrin 2, Gaggini (L), Jensen 1, Cortesia 1. N.E. Zanotti, Vieira De Oliveira, Magalini.

Allenatore: Stoytchev.

GAS SALES BLUENERGY PIACENZA: Brizard 7, Santos De Souza 8, Alonso 6, Romanò 21, Leal 23, Cester 1, Scanferla (L), Caneschi 1, Simon 4, Gironi 0, Basic 1, Recine 1, De Weijer 0. N.E. Hoffer.

Allenatore: Bernardi.

ARBITRI: Simbari, Lot.

NOTE – durata set: 29′, 31′, 30′, 30′; tot: 120′.

CLASSIFICA

1ª Giornata Rit. (18/12/2022) – Regular Season SuperLega Credem Banca, Stagione 2022

Sir Safety Susa Perugia 33, Gas Sales Bluenergy Piacenza 22, Valsa Group Modena 20, WithU Verona 19, Itas Trentino 19, Top Volley Cisterna 18, Cucine Lube Civitanova 17, Allianz Milano 17, Vero Volley Monza 12, Pallavolo Padova 9, Gioiella Prisma Taranto 9, Emma Villas Aubay Siena 6.

Note: 1 Incontro in più: Gas Sales Bluenergy Piacenza, WithU Verona, Top Volley Cisterna, Allianz Milano; 1 Incontro in meno: Cucine Lube Civitanova, Emma Villas Aubay Siena;