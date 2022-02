Serie C: la Virtus ritrova i 3 punti, solo uno per il Legnago

La Virtus Verona vince 3 a 2 con il Seregno, tra Pro Patria e Legnago Salus è 1 a 1.

La Virtus Verona riassapora il gusto della vittoria, il Legnago ancora no. Nella 29esima giornata del campionato di serie C, girone A, al Gavagnin Nocini la squadra di Fresco batte 3 a 2 il Seregno, mentre il Legnago Salus torna dalla trasferta con la Pro Patria con un punto in tasca.

Virtus che si porta in vantaggio con Faedo nel primo tempo, poi nella ripresa gli ospiti pareggiano con Cocco, ma la la squadra di casa torna in vantaggio con la doppietta di Marchi. Nel finale il Seregno accorcia le distanze con Rossi, ma è troppo tardi e i rossoblù fanno loro i tre punti.

Pro Patria e Legnago si dividono invece l’intera posta in palio. Padroni di casa che vanno in vantaggio nei minuti di recupero del primo tempo con Piu, ma sul finale di gara il Legnago trova il gol del definitivo 1 a 1 con Contini.

Dando uno sguardo alla classifica, la Virtus sale a 32 punti, chiude il Legnago fanalino di coda con 23 punti.

VIRTUS VERONA – SEREGNO 3-2

RETI: 38′ Faedo; 16’st Cocco (rigore), 28’st e 39’st Marchi, 43’st Rossi

VIRTUS VERONA: Giacomel, Cella, Daffara, Priore (26’st Danti), Halfredsson, Lonardi, Pellacani, Metlika (26’st Marchi), Faedo (38’st Munaretti), Nalini (26’st Zigoni), Zarpellon (45’st Zugaro).

A disposizione: Sibi, Mazzolo, Silvestri, Amadio, Vesentini, Tronchin, De Rigo.

Allenatore: Fresco

SEREGNO: Tiozzo, Mandorlini (18’st Raggio Garibaldi), Galeotafiore, Cocco, Cortesi, Rossi, Vitale, Jimenez (1’st Invernizzi), Iurato, Gemignani, Uyi.

A disposizione: Marocco, Lupu, Signorile, Aga, Solcia, Bartolotta, Alba, Pani, Cerbara.

Allenatore: Mariani

ARBITRO: Luongo di Napoli (Caso-Pilleri, Silvera)

NOTE. Angoli 6-3. Ammoniti: Faedo, Invernizzi, Daffara. Recupero: pt 2′, st 5′

PRO PATRIA – LEGNAGO SALUS 1-1

RETI: Piu al 46′ pt; Contini al 43′ st

PRO PATRIA: Caprile; Sportelli, Boffelli, Molinari; Pierozzi (23′ st Vezzoni), Nicco, Fietta, Ferri (43′ st Brignoli), Galli (28′ st Colombo); Stanzani (43′ st Castelli), Piu (23′ st Parker).

A disposizione: Mangano, Bergamo, Vaghi, Saporetti, Ghioldi, Giardino, Caluschi.

Allenatore: Massimo Sala (Luca Prina squalificato)

LEGNAGO SALUS: Corvi; Ricciardi, Gasparetto, Bondioli, Maggioni (12′ st Rossi); Lollo, Yabre (28′ st Alberti), Paulinho (12′ st Sgarbi); Giacobbe (1′ st Antonelli); Contini, Buric (37′ st Gomez).

A disposizione: Rossini, Pellizzari, Lazarevic, Stefanelli, Bruno, Salvi, Zanetti.

Allenatore: Serena

ARBITRO: Catanoso di Reggio Calabria (Nana Tchato / Junior Palla / Restaldo)

NOTE. Espulso Alberti al 47′ st Ammoniti: Giacobbe, Bondioli, Sgarbi, Galli, Nicco. Angoli: 1-2 Recupero: 1′ pt / 4′ st