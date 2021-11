Verona e Vibo si danno battaglia, i gialloblù la spuntano al quarto set

All’Agsm forum, Verona Volley batte Tonno Callipo Vibo Valentia per 3 set a 1 e trova la seconda vittoria della stagione.

C’era poco tempo per prepararla, ma in casa gialloblù c’era gran voglia di dare il massimo per tornare alla vittoria davanti al pubblico amico. E così è stato. All’Agsm forum, per l’ottava giornata di campionato, nel turno infrasettimanale del mercoledì, Verona Volley batte Tonno Callipo Vibo Valentia per 3 set a 1 e porta a casa la seconda vittoria di questa stagione (la prima era arrivata al tie break contro Taranto).

Una vittoria sofferta quella di Verona Volley giunta al quarto set. In casa gialloblù erano ben consci delle difficoltà di questo incontro, ma nessuno si aspettava così tanta sofferenza. Verona che addirittura poteva chiuderla prima, va avanti con facilità nel primo set chiudendolo 25 a 22, stessa cosa nel secondo, ma poi nel terzo set si perde d’animo, manca la volata finale, lasciando in questo modo strada libera a Vibo che se lo fa suo per 28 a 26. Nel quarto, ultimo e decisivo set infine, Verona parte male, accusando le giocate degli ospiti; Vibo Valentia scappa, tenta la fuga decisiva ma non riesce, bloccata da un grande ritorno di Verona che si rifà sotto, non molla più nulla, mostra cattiveria e grinta, pareggia e chiude 26 a 24.

Verona Volley così, che questa sera addirittura era scesa in campo con la nuova maglia ufficiale, evita il tie break e batte Vibo Valentia 3 a 1, porta a casa tre punti in una partita incredibile, esplosiva, emozionante come mai fino a ora in stagione. Coraggio da vendere, sangue freddo, spirito di squadra anche nei momenti più complicati.

La gioia dei ragazzi di Verona Volley per la vittoria contro Vibo Valentia (foto Lega Pallavolo serie A)

“Innanzitutto, la partita era finita sul 3-0, quando è arrivato un videocheck di cui non voglio discutere – ha detto a fine gara mister Radostin Stoytchev -. Abbiamo subito due contrattacchi, ovviamente perdendo il set siamo andati in difficoltà, essendo giovani, merito anche di Vibo che ha iniziato a gestire bene i colpi e a giocare meglio, a inizio quarto set eravamo imprecisi e nervosi, ci siamo detti che questa era la nostra partita, la nostra finale. I giocatori sono entrati e hanno dato tutto, e hanno girato una partita che si era messa male. Benissimo Qafarena, e Aguenier, Bonami in ricezione è stato perfetto, Mozic inarrestabile in attacco, Nikolic una prova da incorniciare, ora sviluppiamo ulteriormente i meccanismi di gioco, e il coraggio di giocare a testa alta contro le squadre più forti“.

VERONA VOLLEY – TONNO CALLIPO VIBO VALENTIA 3-1 (25-22, 25-22, 26-28, 26-24)

VERONA VOLLEY: Spirito 4, Asparuhov 9, Nikolic 10, Jensen 18, Mozic 27, Cortesia 7, Donati (L), Aguenier 0, Bonami (L), Wounembaina 1, Vieira De Oliveira 0, Qafarena 3. N.E. Zanotti, Magalini.

Allenatore: Stoytchev.

TONNO CALLIPO VIBO VALENTIA: Saitta 5, Resende Gualberto 16, Borges Almeida Silva 12, Basic 12, Candellaro 2, Correia De Souza 14, Condorelli (L), Bisi 0, Rizzo (L), Gargiulo 7, Nicotra 0. N.E. Partenio, Laurendi.

Allenatore: Baldovin.

ARBITRI: Braico, Zanussi.

NOTE – durata set: 41′, 32′, 44′, 34′; tot: 151′. Spettatori 1109. Verona Volley: 13 muri, 6 ace, 18 errori in battuta, 45% in attacco, 53% (39%) in ricezione. Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia: 12 muri, 2 ace, 13 errori in battuta, 38% in attacco, 57% (37%) in ricezione.

MVP: Luca Spirito

Questa sera, inoltre, Verona Volley è scesa per la prima volta in campo con la nuova divisa ufficiale per la stagione 2021/22 creata insieme a Macron. Grintosi e ultra personalizzati, i nuovi kit gara accompagneranno l’immagine dei gialloblù all’Agsm Forum e in giro per i palazzetti di tutta Italia. Le maglie hanno una vestibilità Body Fit, il tessuto principale è Digitex e la presenza di inserti in mesh assicura al capo una perfetta traspirabilità. I kit gara e tutta la linea di abbigliamento e merchandising realizzata da Macron per Verona Volley saranno presto disponibili presso il Macron Store di Verona e sul sito del club.

La nuova “Home” è blu con effetto sfumato nella zona del petto e delle spalle, dove il colore assume una tonalità leggermente più chiara. Il girocollo è bordato di nero e sui fianchi sono presenti due bande in oro. Sulle spalle un inserto nero ha all’interno il Macron Hero, logo del brand italiano. La nota caratterizzante del kit casalingo è data dalla grafica all-over, in stampa sublimatica tono su tono, che riprende le due V intrecciate del logo del club e che sono ripetute sia frontalmente che posteriormente. Sul petto, a destra, in oro il Macron Hero e al centro il logo del Verona Volley. Nel retrocollo è stampata in oro la scritta JUMPING HIGHER DREAMING STRONGER. Il kit è completato da pantaloncini blu con la stessa grafica della maglia, coulisse bianche e inserti laterali in oro.

La versione “Away” è color oro, sempre con effetto sfumato su petto e spalle e tonalità leggermente più chiara. Il girocollo è nero, così come i due inserti sulle spalle con all’interno il Macron Hero in oro. Sui fianchi, le bande verticali fondono il colore nero nella parte superiore al blu sfumato nella parte inferiore. La grafica presente su tutta la maglia è identica a quella della ‘Home’. Sul petto sono stampati in nero il Macron Hero e il logo del club veronese. Nel retrocollo in blu è presente la scritta JUMPING HIGHER DREAMING STRONGER. I pantaloncini sono blu con coulisse bianche e riprendono la grafica della maglia.