La WithU Verona cade al Palapanini, Modena si impone 3 a 1

Valsa Gruop Modena batte WithU Verona per 3 set a 1.

Verona torna con i piedi per terra. Nella nona giornata del campionato di Superlega, la WithU Verona torna dalla trasferta di Modena sconfitta per 3 set a 1. Una gara tuttavia giocata alla pari da entrambe le formazioni, con gli scaligeri tutto sommato bravi a tenere testa ad una squadra di spessore come la Valsa Gruop, una squadra completa che ha saputo giocare molto bene nella fase inside-out.

La WithU parte forte, Sapozhkov apre il set, imprecisione della squadra di casa sulla battuta di Spirito e muro su Ngapeth (0-3). Primo punto per Modena con Lagumdzija, Sanguinetti risponde a Keita, ace di Grozdanov e attacco vincente di Mozic così Verona prende il largo. Rinaldi con un diagonale risveglia i suoi; ace di Ngapeth, servizio out di Sapozhkov, Lagumdzija e Ngapeth riportano sotto Modena. I padroni di casa accorciano ancora con il muro di Stankovic e il diagonale di Lagumdzija. Tra Modena e Verona è nuovamente parità; Verona ci prova con il solito Keita, ma Modena rimane in scia con Lagumdzija. Sanguinetti, Ngapeth e Ronaldi metteno a segno tre punti di fila per i padronidi casa che provano a prendere il largo. Mozic sbaglia, Stankovic no; Mosca tiene accesi i giochi per Verona ma il trio Stankovic, Lagumdzija, Ngapeth regala il primo set a Modena 25-19.

Anche nel secondo set Verona parte con il piglio giusto e vola subito sul 0-3. I gialloblù provano ad allungare e con il muro su attacco di Ngapeth vanno sul 3-8. Lagumdzija con un diagonale vincente prova a suonare la carica, ma Sanguinetti sbaglia e regala un punto agli scaligeri. E’ un botta e risposta tra Modena e Verona, ma prima con un muro di Mosca e con un servizio in rete poi la WithU allunga sull’11-19. Spirito porta Verona sul 12-22, Modena prova a riaprirla con Ngapeth e Lagumdzija, ma Mozic chiude il secondo set 14-25.

Rinaldi apre il terzo set con un ace, Sapozhkov risponde ma Keita poi sbaglia il servizio. Ngapeth beffa il muro avversario, Sapozhkov sbaglia, Rinaldi con un diagonale porta Modena sul 7-3. Lagumdzija e pipe di Ngapeth permettono ai padroni di casa di allungare; Verona prova a rimanere in scia con un primo tempo di Mosca, ma Lagumdzija trova l’incrocio delle righe e il punto dell’11-8. Sala e Sanguinetti allungano ancora, ace di Ngapeth, Rinaldi sbaglia in attacco ed è 16-13. Diagonale vincente di Lagumdzija, Mozic prima va a punto in attacco, poi sbaglia il servizio; sbaglia anche Lagumdzija, ma poi Rinaldi e lo stesso Lagumdzija portano Modena sul 21-16. Verona sbaglia, i padroni di casa chiudono il terzo set con Ngapeth e Rinaldi (28-18).

Quarto set che si apre ancora nel segno di Modena poi Verona con un muro su Ngapeth ed un ace di Sapozhkov rimette la freccia. Primo tempo di Mosca e scaligeri avanti ancora, Mozic sbaglia in battuta ed è parità. Pipe vincente di Ngapeth, muro di Lagumdzija e attacco out di Verona permette a Modena di allungare. Con ace di Ngapeth e un diagonale di Lagumdzija Modena prova a scappare; Verona va a segno con Keita ma Ngapeth sfonda il muro avversario e tiene Modena sul 15-11. Sala e Ngapeth allungano ancora, Verona si aggrappa a Mozic; Keita prova a riportare sotto la WithU ma Stankovic e Rinaldi mantengono le distanze. Verona prova a rialzare la testa con Sapozhkov e Keita, ma è troppo tardi. Modena la chiude 25-22.

VALSA GROUP MODENA – WITHU VERONA 3-1 (25-19, 14-25, 25-18, 25-22)

VALSA GROUP MODENA: Mossa De Rezende 0, Ngapeth 20, Sanguinetti 7, Lagumdzija 20, Rinaldi 7, Stankovic 8, Gollini (L), Rossini (L), Sala 3, Salsi 0. N.E. Bossi, Pope, Krick, Marechal.

Allenatore: Giani

WITHU VERONA: Spirito 3, Keita 12, Grozdanov 5, Sapozhkov 15, Mozic 14, Mosca 11, Bonisoli (L), Perrin 0, Gaggini (L). N.E. Vieira De Oliveira, Zanotti, Cortesia, Jensen, Magalini.

Allenatore: Stoytchev

ARBITRI: Puecher, Zanussi.

NOTE – durata set: 26′, 22′, 25′, 32′; tot: 105′.

CLASSIFICA

9ª Giornata And. (27/11/2022) – Regular Season SuperLega Credem Banca, Stagione 2022

Sir Safety Susa Perugia 30, Valsa Group Modena 17, Itas Trentino 16, WithU Verona 14, Cucine Lube Civitanova 14, Allianz Milano 14, Top Volley Cisterna 14, Gas Sales Bluenergy Piacenza 13, Vero Volley Monza 9, Pallavolo Padova 6, Gioiella Prisma Taranto 6, Emma Villas Aubay Siena 3.

Note: 1 Incontro in più: Sir Safety Susa Perugia, Valsa Group Modena, Itas Trentino; 1 Incontro in meno: Vero Volley Monza, Gioiella Prisma Taranto; 2 Incontri in meno: Pallavolo Padova; 3 Incontri in meno: Emma Villas Aubay Siena;