Tuffi, ancora vittorie per i giovanissimi della Bentegodi Verona

Nuove vittorie a Trieste nella prima prova nazionale della stagione per le giovani leve della Fondazione Bentegodi Verona.

Ancora una bella affermazione per le giovani leve della sezione tuffi della Fondazione Bentegodi Verona: a Trieste nelle gare della prima prova nazionale di stagione per esordienti, ben due primi posti per i campioni allenati da Ricky Giacometti.

In una gara dal trampolino da 1 metro femminile, con ben 37 tuffatrici partecipanti, la vittoria è andata a Benedetta Manfrin con 195.05 punti. Nel trampolino da 3 metri, netta la vittoria tra i maschi di Daniel Prutean con 238.85 punti , anche in questo caso ottenuta in una competizione serratissima, affrontando ben venti avversari.

“Due titoli italiani in una stessa mattinata da due atleti diversi è stata un’emozione e un orgoglio incredibile – dichiara coach Giacometti –. Ringrazio la Bentegodi per il supporto, il Centro Federale di Verona e la piscina di Bolzano che ci ospitano per potersi sempre allenare al meglio e questi sono i risultati”. Molto bene anche Emma Passarini e Elisa Azzolini al loro debutto assoluto in agonistica, entrambe nelle prime 20 in Italia.