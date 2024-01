Nella terza giornata di ritorno di Superlega, Itas Trentino batte Rana Verona 3 a 1.

Rana ci ha provato, ma niente da fare. Come in Coppa Italia, anche in campionato passa Trento. Nella terza giornata di ritorno di Superlega, l’Itas Trentino batte Rana Verona per 3 set a 1, fermando così la corsa dei gialloblù che cadono dopo cinque vittorie consecutive. Keita e compagni hanno fatto loro il primo set, ma da lì in poi ne è uscita la supremazia dei campioni d’Italia che hanno così fatto loro il derby dell’Adige.

Inizio di gara equilibrato e vivace, con Verona che risponde a Trento e viceversa (5-5 e 8-8); con Keita al servizio i gialloblù ottengono un parziale di 4-0 in loro favore ed il primo doppio vantaggio (8-10), costringendo Soli ad interrompere il gioco. La partita si alza di livello nella parte centrale del set, con Verona che prova a scappare anche grazie all’efficacia a rete di Mozic e lo stesso Keita (16-19). Trento tuttavia non si disunisce, risale la china sino al 22 pari. Il set si prolunga oltre il normale punteggio (24-24): Rana si vede annullare tre palle set prima di cogliere la quarta grazie ad un contestato attacco out di Rychlicki (25-27).

Nel secondo set è ancora battaglia punto a punto (5-5, 10-9); i padroni di casa allungano (11-9) per un errore a rete di Mozic e poi riescono a tenersi il break acquisito (14-12), prima di incrementarlo (17-13). Stoytchev interrompe il gioco, ma alla ripresa sono sempre i servizi di Podrascanin e gli errori veronesi a scavare un distacco ancora più alto (20-13). Per Trento è facile chiudere il parziale sul 25-16.

L’Itas Trentino parte subito forte nel terzo parziale (5-2 e 9-4). Alessandro sale ancora in cattedra e allunga il divario a favore dei padroni di casa (12-5); prova a rispondere Keita (15-11), ma è solo un timido tentativo perché l’Itas riparte con l’ace di Kozamernik ed il muro di Rychlicki (20-12). Il 2-1 interno arriva poco, ancora sul 25-16, con Trento efficace ancora in fase di cambio palla.

Il quarto parziale parte sotto il segno dell’equilibrio sino al 10-10, ovvero fino a quando l’attacco della Rana Verona passa con buona regolarità. Podrascanin trova due muri in fila e permette a Trento di andare sul +2 (12-10), ma nonostante tutto gli ospiti ritrovano il pareggio sul 15-15. L’Itas riesce poi ad allargare la forbice (20-17); stavolta i padroni di casa non si fanno più riprendere e viaggiano sicuri vero il 3-1 (25-22).

ITAS TRENTINO – RANA VERONA 3-1 (25-27, 25-16, 25-16, 25-22)

ITAS TRENTINO: Sbertoli 2, Lavia 10, Kozamernik 6, Rychlicki 25, Michieletto 20, Podrascanin 10, Pace (L), D’Heer 0, Cavuto 0, Laurenzano (L). N.E. Nelli, Berger, Magalini, Acquarone.

Allenatore: Soli.

RANA VERONA: Spirito 3, Dzavoronok 10, Cortesia 5, Keita 19, Mozic 16, Mosca 3, Bonisoli (L), Zingel 0, D’Amico (L), Jovovic 0, Esmaeilnezhad 0, Sani 0. N.E. Grozdanov, Zanotti.

Allenatore: Stoytchev.

ARBITRI: Cappello, Florian.

NOTE – durata set: 32′, 28′, 24′, 32′; tot: 116′.

RISULTATI

Mint Vero Volley Monza-Valsa Group Modena 2-3 (18-25, 20-25, 25-18, 25-23, 13-15) Ore 17:45; Sir Susa Vim Perugia-Cucine Lube Civitanova 3-0 (25-14, 25-20, 25-17); Itas Trentino-Rana Verona 3-1 (25-27, 25-16, 25-16, 25-22); Farmitalia Catania-Gas Sales Bluenergy Piacenza 1-3 (21-25, 25-23, 17-25, 23-25) Ore 16:00; Allianz Milano-Cisterna Volley 3-0 (25-22, 25-17, 25-23) Ore 17:00; Pallavolo Padova-Gioiella Prisma Taranto 2-3 (25-23, 22-25, 20-25, 25-23, 12-15) Ore 17:00

CLASSIFICA

3ª Giornata Rit. (14/01/2024) – Regular Season SuperLega Credem Banca, Stagione 2023

Itas Trentino 37, Sir Susa Vim Perugia 34, Gas Sales Bluenergy Piacenza 32, Cucine Lube Civitanova 25, Allianz Milano 25, Mint Vero Volley Monza 21, Rana Verona 20, Valsa Group Modena 19, Cisterna Volley 13, Pallavolo Padova 11, Gioiella Prisma Taranto 11, Farmitalia Catania 4.