Perugia fatica ma vince, per Rana Verona i play off scudetto finiscono qui

In gara 3 dei play off scudetto, Sir Susa Vim Perugia batte Rana Verona 3 a 2.

Niente da fare. Verona ci ha provato, ma non è riuscita nell’impresa. Perugia, pur soffrendo, vince anche in gara 3 dei play off scudetto di Superlega battendo 3 a 2 i gialloblù e accede così in semifinale. Per Rana invece la stagione termina qui. Un plauso tuttavia a tutti i ragazzi di coach Stoytchev che nonostante tutto ci hanno creduto e provato fino all’ultimo.

Avvio equilibrato con i sideout in evidenza (5-5). Fuori il pallonetto di Ben Tara (5-7). Ace di Russo che pareggia (8-8). Grandi difese degli ospiti e Mosca concretizza (8-10). Perugia non riesce ad impattare (12-14). Ace di Potnytskyi e parità (14-14). Il muro di Dzavoronok ridà slancio agli ospiti (14-16). Semeniuk impatta nuovamente (16-16). Fuori Mosca e vantaggio Perugia (17-16). Keita con due ace spacca il punteggio (17-19). Ace anche per Ben Tara (19-19). Due errori degli scaligeri in attacco (21-19). Entra Leon e va a segno dai nove metri con l’aiuto del nastro (24-21). Al secondo tentativo Ben Tara chiude il parziale con l’attacco dalla seconda linea (25-22).

Ace di Ben Tara in avvio di secondo (2-0). Attacco e muro di Mosca (2-2). Plotnytskyi con il contrattacco poi ace di Semeniuk, muro di Russo ed altro ace di Semeniuk (7-2). Keita con lo smash ed il muro di Mosca accorciano (10-8). Non trova le mani Semeniuk, Verona torna a contatto (12-11). Single Wall di Ben Tara (17-14). Ace di Plotnytskyi poi contrattacco di Semeniuk (19-14). Muro tetto della coppia Giannelli-Russo (23-17). Semeniuk con la pipe, set point Perugia (24-18). Al terzo tentativo l’attacco out di Mozic propizia il raddoppio bianconero (25-20).

Spinge Perugia nel terzo (4-1). Flavio dalle vie centrali poi doppio ace di Ben Tara (8-3). I padroni di casa calano un po’ l’intensità e Verona torna sotto (10-8). Perugia riparte con il muro di Ben Tara (12-8). Semeniuk mantiene le distanze (15-11). Fuori Plotnytskyi, poi Keita. Verona torna a -1 (16-15). Ben Tara out, si torna in parità (16-16). Plotnytskyi chiude il contrattacco (19-17). Mozic ne mette due in fila e pareggia (20-20). Ace di Keita, Verona avanti (21-22). Keita è infermabile e porta i suoi al set point (22-24). Il muro di Mosca accorcia per la Rana (22-25).

Muro di Mosca in avvio di quarto (1-2). Keita continua il suo show (3-5). Muro di Grozdanov poi errori di Semeniuk e Flavio (4-9). Dentro Leon e Solè. Keita con lo smash poi ace di Grozdanov (5-12). Sempre Keita (6-14). Doppio muro e poi primo tempo di Grozdanov (11-21). Il set è segnato, il servizio in rete di Ben Tara rimanda tutto al tie break (15-25).

Ace di Ben Tara (3-2). Muro di Giannelli (6-4). Punto di Flavio poi rosso a Mozic (8-4). Lo sloveno va a segno a muro poi due volte Keita (9-9). Il muro di Perugia ferma Mozic (10-9). Flavio a segno, Perugia arriva per prima al match point (14-13). Keita annulla (14-14). Semeniuk con la pipe (15-14). Ancora Keita (15-15). Russo con il primo tempo (16-15). Semeniuk la chiude (17-15).

SIR SUSA VIM PERUGIA – RANA VERONA 3-2 (25-22, 25-20, 22-25, 15-25, 17-15)

SIR SUSA VIM PERUGIA: Giannelli 3, Plotnytskyi 12, Russo 14, Ben Tara 14, Semeniuk 18, Resende Gualberto 8, Toscani (L), Held 1, Leon Venero 3, Solé 1, Colaci (L), Ropret 0. N.E. Candellaro, Herrera Jaime.

Allenatore: Lorenzetti.

RANA VERONA: Spirito 0, Mozic 11, Grozdanov 8, Esmaeilnezhad 7, Dzavoronok 7, Mosca 12, Bonisoli (L), Zingel 0, D’Amico (L), Keita 28, Sani 4, Zanotti 0. N.E. Cortesia, Jovovic.

Allenatore: Stoytchev.

ARBITRI: Cappello, Canessa.

NOTE – durata set: 32′, 29′, 31′, 24′, 25′; tot: 141′.

RISULTATI

Itas Trentino-Valsa Group Modena 3-0 (25-22, 25-19, 25-21) Ore 17:00; Cucine Lube Civitanova-Mint Vero Volley Monza 3-2 (21-25, 30-28, 21-25, 25-22, 15-11); Sir Susa Vim Perugia-Rana Verona 3-2 (25-22, 25-20, 22-25, 15-25, 17-15); Gas Sales Bluenergy Piacenza-Allianz Milano 3-2 (25-22, 23-25, 17-25, 31-29, 15-12) 16/03/2024 ore 18:00

PROSSIMO TURNO

Prossimo turno 24/03/2024 Ore: 18.00

Mint Vero Volley Monza-Cucine Lube Civitanova; Allianz Milano-Gas Sales Bluenergy Piacenza Ore 20:30